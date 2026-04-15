Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
ABD Güney Komutanlığı: Doğu Pasifik’te uyuşturucu bağlantılı gemiye operasyon, 4 kişi öldü
Sputnik Türkiye
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir gemiye düzenlenen operasyonda dört kişinin... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
güney saha (southcom)
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir gemiye ABD'nin saldırdığını ve dört kişinin öldüğünü bildirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, güney saha (southcom)
ABD Güney Komutanlığı: Doğu Pasifik’te uyuşturucu bağlantılı gemiye operasyon, 4 kişi öldü

03:58 15.04.2026
© ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM)ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir gemiye düzenlenen operasyonda dört kişinin öldürüldüğünü açıkladı
© ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM)
Abone ol
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir gemiye düzenlenen operasyonda dört kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, şu ifadeler kullanıldı:
14 Nisan'da, SOUTHCOM komutanı Tümgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, Ortak Görev Gücü Güney Mızrağı, Belirlenmiş Terörist Örgütler tarafından işletilen bir gemiye yönelik ölümcül kinetik bir vuruş gerçekleştirdi. İstihbarat, geminin Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca hareket halinde olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarına katıldığını doğruladı. Bu eylem sırasında dört erkek uyuşturucu-terörist öldürüldü. Hiçbir ABD askeri gücü zarar görmedi.
DÜNYA
03:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала