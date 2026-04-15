5G vaatleri ve gerçekler: Fiber bile yetmezken kesintisiz internet mümkün mü?
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu fiber internet ile 5G karşılaştırması oldu. Peki fiberde bile yeterli... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T17:32+0300
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeni Şeyler Rehberi programında, son dönemin en çok tartışılan teknoloji başlıklarından biri olan 5G ile fiber internet arasındaki farkları ele aldı. Özellikle “yüksek hız” ve “düşük gecikme” vaatleriyle tanıtılan 5G’nin, pratikte gerçekten bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı sorusu, programın merkezinde yer aldı.Yurt dışından yayın yapan ve yayın kalitesini Türkiye ile kıyaslayan Ayan, kullanıcı deneyimleri ile yapılan pazarlama söylemleri arasındaki farklara dikkat çekerek, kablolu altyapının fiziksel avantajlarına rağmen yaşanan dalgalanmaların, kablosuz teknolojiler için ne anlama geldiğini sorguladı.Serhat Ayan, şöyle anlattı:
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu fiber internet ile 5G karşılaştırması oldu. Peki fiberde bile yeterli hızı sağlayamıyorken gerçekten 5G ile dalgalanmasız internet mümkün mü?
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeni Şeyler Rehberi programında, son dönemin en çok tartışılan teknoloji başlıklarından biri olan 5G ile fiber internet arasındaki farkları ele aldı. Özellikle “yüksek hız” ve “düşük gecikme” vaatleriyle tanıtılan 5G’nin, pratikte gerçekten bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı sorusu, programın merkezinde yer aldı.
Yurt dışından yayın yapan ve yayın kalitesini Türkiye ile kıyaslayan Ayan, kullanıcı deneyimleri ile yapılan pazarlama söylemleri arasındaki farklara dikkat çekerek, kablolu altyapının fiziksel avantajlarına rağmen yaşanan dalgalanmaların, kablosuz teknolojiler için ne anlama geldiğini sorguladı.
Serhat Ayan, şöyle anlattı:
“Geçtiğimiz ay başında 5G’ye geçtik. Bize ‘İnanılmaz, müthiş hızlar olacak’ dediler. Testler yaptılar, 1 gigabit hızlar olacak dediler. Ben evden yaptığım testlerde 4G hızının yarısı kadar hızlarda internete bağlanıyorum, ama olsun Türkiye’de birileri bağlanıyor ya, çok güzel. 5G’de bize dalgalanmasız bir internet vereceğiz dediler. Peki öyle olabilir mi? Onların oluşturduğu bir PR balonu var. O balonun içinde 2 gigabit internet vereceklermiş diye bekliyoruz. Bu aslında olabilir mi? Kablo gibi fiziksel sınırları zorlayan, ışık hızında sıfır kayıpla veri taşıyan bir internet bağlantımız var. Evine fiber bağlatanlar bunun için para veriyor. 5G bize nasıl ulaşıyor? Radyo frekansları var ve bu frekanslar havada dolaşıyor. Böylesi bir durumda eğer bizim evdeki fiber internetimiz dalgalanıyorsa 5G ile dalgalanmasız gecikmesiz bir yayın taşıyor olmamıza imkan ve ihtimal yok. Bu mucize anlamına gelir, fizik kurallarına aykırıdır. Eğer fiberimizde bile dalgalanmalar yaşıyorsak 5G’nin dalgalanmaması imkansızdır. Ama bizler gazeteciler olarak bunların doğrusunu anlatmaya devam edeceğiz”