https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/sudanda-derinlesen-kriz-halkin-yuzde-70i-yoksulluk-sinirinda-1105015591.html
Sudan’da kriz derinleşiyor: Halkın yüzde 70’i yoksulluk sınırında, milyonlar açlık riskiyle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
BM’ye göre Sudan’da savaşın etkisiyle yoksulluk oranı yüzde 70’e ulaştı. Milyonlarca insan açlık ve insani krizle karşı karşıya kaldı. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T18:47+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
birleşmiş milletler kalkınma programı (undp)
kıtlık
yoksulluk
sudan
savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088454503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c40f6938766dcbb39d06103c89d201ad.jpg
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yayımladığı rapora göre, Sudan’da savaşın etkisiyle yoksulluk oranının hızla arttığı belirtildi.Savaş öncesinde yaklaşık yüzde 38 seviyesinde olan yoksulluk oranının, bugün yüzde 70’e ulaştığı ifade edildi.Yetkililerin, bu durumun ülke genelinde ekonomik ve sosyal yapıyı ciddi şekilde zayıflattığını vurguladığı aktarıldı.İnsani kriz derinleşiyorRaporda, Sudan’da 21 milyondan fazla insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.Ayrıca nüfusun büyük bölümünün acil yardıma ihtiyaç duyduğu ve birçok bölgede yaşam koşullarının hızla kötüleştiği ifade edildi.BM yetkilisinin, "Bu sadece bir kriz değil, bir ülkenin geleceğinin sistematik şekilde yok oluşudur" dediği aktarıldı.Savaşın etkisi büyüyorÜlkede devam eden çatışmaların on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtığı belirtildi.Son yıllarda milyonlarca kişinin aşırı yoksulluğa sürüklendiği ve gelir seviyelerinin on yıllar öncesine gerilediği ifade edildi.Uzmanların, çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/pezeskiyandan-ispanya-cin-rusya-turkiye-italya-ve-misir-aciklamasi--1105014686.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088454503_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d465c22c61727edfe097559956e6e91.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler kalkınma programı (undp), kıtlık, yoksulluk, sudan, savaş
18:46 14.04.2026 (güncellendi: 18:47 14.04.2026)
