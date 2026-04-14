Sudan’da kriz derinleşiyor: Halkın yüzde 70’i yoksulluk sınırında, milyonlar açlık riskiyle karşı karşıya
BM'ye göre Sudan'da savaşın etkisiyle yoksulluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Milyonlarca insan açlık ve insani krizle karşı karşıya kaldı.
18:46 14.04.2026 (güncellendi: 18:47 14.04.2026)
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yayımladığı rapora göre, Sudan’da savaşın etkisiyle yoksulluk oranının hızla arttığı belirtildi.
Savaş öncesinde yaklaşık yüzde 38 seviyesinde olan yoksulluk oranının, bugün yüzde 70’e ulaştığı ifade edildi.
Yetkililerin, bu durumun ülke genelinde ekonomik ve sosyal yapıyı ciddi şekilde zayıflattığını vurguladığı aktarıldı.

İnsani kriz derinleşiyor

Raporda, Sudan’da 21 milyondan fazla insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Ayrıca nüfusun büyük bölümünün acil yardıma ihtiyaç duyduğu ve birçok bölgede yaşam koşullarının hızla kötüleştiği ifade edildi.
BM yetkilisinin, "Bu sadece bir kriz değil, bir ülkenin geleceğinin sistematik şekilde yok oluşudur" dediği aktarıldı.

Savaşın etkisi büyüyor

Ülkede devam eden çatışmaların on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtığı belirtildi.
Son yıllarda milyonlarca kişinin aşırı yoksulluğa sürüklendiği ve gelir seviyelerinin on yıllar öncesine gerilediği ifade edildi.
Uzmanların, çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.
