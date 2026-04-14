https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/ozel-okul-ucretlerinde-rekor-artis-astronomik-tanimi-bile-yetersiz-kaliyor-1104999026.html
Özel okul ücretlerinde rekor artış: ‘Astronomik tanımı bile yetersiz kalıyor’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, yeni eğitim dönemi için açıklanan özel okul fiyatları oldu. Özgan, özel... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
radyo sputnik
radyo
radyo
mehmet şimşek
greenwich
güçlü özgan
yeri ve zamanı
özel okul fiyatları
yeri̇ ve zamani
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında bugün eğitim sisteminin en tartışmalı başlıklarından biri olan özel okul ücretlerindeki çarpıcı artışı gündeme taşıdı. Yeni eğitim dönemi için açıklanan fiyatların geldiği noktayı değerlendiren Özgan, artık “astronomik” ifadesinin bile yetersiz kaldığını vurgulayarak, Türkiye’de eğitime erişimin giderek daha sınıfsal bir meseleye dönüştüğüne dikkat çekti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, yeni eğitim dönemi için açıklanan özel okul fiyatları oldu. Özgan, özel okul fiyatlarına astronomik demenin bile artık hafif kaldığını söyledi.
“Özel okul fiyatları açıklandı. Bazı okulların ‘biraz daha insaflı’ davrandıklarını görüyoruz ama bu fiyatların 1,5 milyon lira sınırını aşmış olması tam anlamıyla bir rekor. Astronomik demek bile hafif kalıyor. Dünyayla karşılaştırdığımızda da akıl alır bir durum yok ortada. Greenwich Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Cem Oyvat, Türkiye’deki bu fiyatları dünyayla karşılaştırıyor. İngiliz kraliyet ailesi mensuplarının eğitim gördüğü Eton Koleji örnek gösteriliyor ve buna göre buranın ücreti yaklaşık 3.8 milyon lira. Üstelik bu yatılı bir okul. Velilerin karşısına Türkiye’de 1,5 milyon liradan fazla maliyet çıkarılıyor. Kamusal eğitimin niteliksiz hale geldiğini konuşuyoruz birlikte. Eğitimin içeriğini bırakın daha hijyen ve güvenlik sorunlarını çözememişken özel okulların tamamen ticarethaneye çevirilmiş olmasıyla karşılaşıyoruz. Örneğin İtalyan Lisesi’nin hali ortada. Yabancı öğretmenlere Türk öğretmenlerden 6 kat daha fazla maaş veriliyor. Ücret düzenlemesini önce kabul edeceğiz dediler daha sonra greve giden öğretmenlerin yerine yenileri atandı. Sadece Mehmet Şimşek döneminde özel üniversite ücretlerinin 8 katına çıktığını görüyoruz. Yine aynı dönemde ortaokul ve lise ücretleriyse 4 kat artmış durumda. Çocukların eğitime ulaşabilmesi de sınıfsal. Dar ve orta gelirli aileler için artık bu eğitime ulaşmak imkansız hale gelmiş durumda. Her yıl eğitim veren okulların ticarethaneye çevirildiği konuşuluyor ama önümüzdeki dönemde çok daha ciddi bir risk olacak”