Özel okul ücretlerinde rekor artış: ‘Astronomik tanımı bile yetersiz kalıyor’

“Özel okul fiyatları açıklandı. Bazı okulların ‘biraz daha insaflı’ davrandıklarını görüyoruz ama bu fiyatların 1,5 milyon lira sınırını aşmış olması tam anlamıyla bir rekor. Astronomik demek bile hafif kalıyor. Dünyayla karşılaştırdığımızda da akıl alır bir durum yok ortada. Greenwich Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Cem Oyvat, Türkiye’deki bu fiyatları dünyayla karşılaştırıyor. İngiliz kraliyet ailesi mensuplarının eğitim gördüğü Eton Koleji örnek gösteriliyor ve buna göre buranın ücreti yaklaşık 3.8 milyon lira. Üstelik bu yatılı bir okul. Velilerin karşısına Türkiye’de 1,5 milyon liradan fazla maliyet çıkarılıyor. Kamusal eğitimin niteliksiz hale geldiğini konuşuyoruz birlikte. Eğitimin içeriğini bırakın daha hijyen ve güvenlik sorunlarını çözememişken özel okulların tamamen ticarethaneye çevirilmiş olmasıyla karşılaşıyoruz. Örneğin İtalyan Lisesi’nin hali ortada. Yabancı öğretmenlere Türk öğretmenlerden 6 kat daha fazla maaş veriliyor. Ücret düzenlemesini önce kabul edeceğiz dediler daha sonra greve giden öğretmenlerin yerine yenileri atandı. Sadece Mehmet Şimşek döneminde özel üniversite ücretlerinin 8 katına çıktığını görüyoruz. Yine aynı dönemde ortaokul ve lise ücretleriyse 4 kat artmış durumda. Çocukların eğitime ulaşabilmesi de sınıfsal. Dar ve orta gelirli aileler için artık bu eğitime ulaşmak imkansız hale gelmiş durumda. Her yıl eğitim veren okulların ticarethaneye çevirildiği konuşuluyor ama önümüzdeki dönemde çok daha ciddi bir risk olacak”