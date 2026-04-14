Oyuncu Ömer Duran: Biz zombiye değil üç harfliye korkarız

Ben kendi kendime hep şöyle derim. Son sahnemi çekip bitirdikten sonra benim açımdan artık seyirci ne diyorsa odur. Bunu söylediğim filmlerden oldu. Dabbe, çok iyi korkuttu. Öyküsü çok iyiydi. Önceden yapıldığı gibi ses efektiyle şimşek sesleriyle değil de hikayenin kendisiyle korkutmak istedi. Bizde zombi de yok. Cin deyince korkmaya başlarız. Ben Dabbe 5 ve Dabbe 6’da oynadım. Dabbe 7 için de el sıkıştık. Bana özel bir şey yazacağı söylendi sonrasını bilmiyorum. İmam rolündeydim. Büyü bozmaya çalışan, nerede olduğunu bulmaya çalışan aydın ruhlu bir imamdı. Olayı takip edip dedektif gibi bir arkadaşla çalışarak olayın ne olduğunu anlamaya çalışan bir imamdı. Ne olduğunu anlayamadan üç harflilerin gazabına uğradı. Dabbe 5 ve Dabbe 6’da çalışmak çok keyifliydi.