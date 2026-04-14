Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/oyuncu-omer-duran-bizde-zombiye-degil-cine-korkariz-1105006189.html
Oyuncu Ömer Duran: Biz zombiye değil üç harfliye korkarız
Oyuncu Ömer Duran: Biz zombiye değil üç harfliye korkarız
Oyuncu Ömer Duran, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. Duran, yazdığı hikaye kitabının yanında oyunculuğundan da bahsetti. Dabbe film... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
Oyuncu Ömer Duran, Dabbe 5 ve Dabbe 6 filmlerinde yer aldığı rolü anlattı. Hikaye kitabını da anlatan Duran, korku filmlerinin geliştiğini söyledi."Dabbe, çok iyi korkutu" diyen Oyuncu Ömer Duran, filmin hikayesinin 'iyi' olduğunu söyledi. Yabancı sinema filmlerinde yer alan korku ögelerinden Türk milletinin korkmadığını da belirten Duran, "Bizde zombi de yok. Cin deyince korkmaya başlarız" dedi."Dabbe 5 ve Dabbe 6’da çalışmak çok keyifliydi" diyen Duran, şunları söyledi:
Serhat Sarısözen
Serhat Sarısözen
haberler, serhat sarısözen, radyo, radyo sputnik, radyo

Oyuncu Ömer Duran: Biz zombiye değil üç harfliye korkarız

14:18 14.04.2026 (güncellendi: 14:27 14.04.2026)
Serhat Sarısözen
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
Oyuncu Ömer Duran, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. Duran, yazdığı hikaye kitabının yanında oyunculuğundan da bahsetti. Dabbe film serilerinde oynadığını söyleyen Ömer Duran, korku ögelerinin Türk sinemasında geliştiğini vurguladı.
Oyuncu Ömer Duran, Dabbe 5 ve Dabbe 6 filmlerinde yer aldığı rolü anlattı. Hikaye kitabını da anlatan Duran, korku filmlerinin geliştiğini söyledi.
"Dabbe, çok iyi korkutu" diyen Oyuncu Ömer Duran, filmin hikayesinin 'iyi' olduğunu söyledi. Yabancı sinema filmlerinde yer alan korku ögelerinden Türk milletinin korkmadığını da belirten Duran, "Bizde zombi de yok. Cin deyince korkmaya başlarız" dedi.
"Dabbe 5 ve Dabbe 6’da çalışmak çok keyifliydi" diyen Duran, şunları söyledi:
Ben kendi kendime hep şöyle derim. Son sahnemi çekip bitirdikten sonra benim açımdan artık seyirci ne diyorsa odur. Bunu söylediğim filmlerden oldu. Dabbe, çok iyi korkuttu. Öyküsü çok iyiydi. Önceden yapıldığı gibi ses efektiyle şimşek sesleriyle değil de hikayenin kendisiyle korkutmak istedi. Bizde zombi de yok. Cin deyince korkmaya başlarız. Ben Dabbe 5 ve Dabbe 6’da oynadım. Dabbe 7 için de el sıkıştık. Bana özel bir şey yazacağı söylendi sonrasını bilmiyorum. İmam rolündeydim. Büyü bozmaya çalışan, nerede olduğunu bulmaya çalışan aydın ruhlu bir imamdı. Olayı takip edip dedektif gibi bir arkadaşla çalışarak olayın ne olduğunu anlamaya çalışan bir imamdı. Ne olduğunu anlayamadan üç harflilerin gazabına uğradı. Dabbe 5 ve Dabbe 6’da çalışmak çok keyifliydi.
