Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Motorine zam yolda: Fiyatlar yeniden yükseliyor
Motorine zam yolda: Fiyatlar yeniden yükseliyor
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 3,32 TL zam bekleniyor.
2026-04-14T10:24+0300
2026-04-14T10:24+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
Akaryakıt ürünlerinden motorinde fiyat artışı bekleniyor. Petrol fiyatlarının kırılgan ABD-İran ateşkesi nedeniyle dalgalı seyretmesi, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.Petrolde yaşanan son yükselişin, motorin fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.Motorine 3,32 lira zam bekleniyorSektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 3,32 lira artış öngörülüyor.Bu artışla birlikte motorin fiyatlarının birçok ilde yeniden yükselmesi bekleniyor.Zam sonrası motorin litre fiyatlarının şu seviyelere çıkması öngörülüyor:📍 İstanbul: 75,58 TL📍 Ankara: 76,70 TL📍 İzmir: 76,98 TL📍 Doğu illeri: 78,43 TL
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı

Motorine zam yolda: Fiyatlar yeniden yükseliyor

10:24 14.04.2026
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 3,32 TL zam bekleniyor. Zam sonrası motorin fiyatlarının İstanbul’da 75,58 TL’ye kadar çıkması öngörülüyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinde fiyat artışı bekleniyor. Petrol fiyatlarının kırılgan ABD-İran ateşkesi nedeniyle dalgalı seyretmesi, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Petrolde yaşanan son yükselişin, motorin fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Motorine 3,32 lira zam bekleniyor

Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 3,32 lira artış öngörülüyor.
Bu artışla birlikte motorin fiyatlarının birçok ilde yeniden yükselmesi bekleniyor.
Zam sonrası motorin litre fiyatlarının şu seviyelere çıkması öngörülüyor:
📍 İstanbul: 75,58 TL
📍 Ankara: 76,70 TL
📍 İzmir: 76,98 TL
📍 Doğu illeri: 78,43 TL
