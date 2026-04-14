Motorine zam yolda: Fiyatlar yeniden yükseliyor
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 3,32 TL zam bekleniyor.
2026-04-14T10:24+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/mansur-yavas-hakkinda-sorusturma-izni-verildi-1104991620.html
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 3,32 TL zam bekleniyor. Zam sonrası motorin fiyatlarının İstanbul’da 75,58 TL’ye kadar çıkması öngörülüyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinde fiyat artışı bekleniyor. Petrol fiyatlarının kırılgan ABD-İran ateşkesi nedeniyle dalgalı seyretmesi, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Petrolde yaşanan son yükselişin, motorin fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.
Motorine 3,32 lira zam bekleniyor
Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 3,32 lira artış öngörülüyor.
Bu artışla birlikte motorin fiyatlarının birçok ilde yeniden yükselmesi bekleniyor.
Zam sonrası motorin litre fiyatlarının şu seviyelere çıkması öngörülüyor:
📍 İstanbul: 75,58 TL
📍 Ankara: 76,70 TL
📍 İzmir: 76,98 TL
📍 Doğu illeri: 78,43 TL