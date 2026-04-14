Metabolik karaciğer hastalığı alarm veriyor: 2050'ye kadar 1,8 milyar kişi risk altında

Yeni bir araştırmaya göre metabolik karaciğer hastalığı dünya genelinde hızla artmaya başladı. Uzmanlar, obezite ve yüksek kan şekerinin etkisiyle 2050'ye... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T11:28+0300

Bilimsel araştırmalar, metabolik karaciğer hastalığının küresel ölçekte hızla yayıldığını ortaya koydu. Karaciğer yağlanması olarak da bilinen ve son zamanlarda Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Steatotik Karaciğer Hastalığı (MASLD) olarak adlandırılan hastalığın, 2050 yılına kadar yaklaşık 1,8 milyar kişiyi etkilemesi bekleniyor.Önceden literatürde 'alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı' olarak isimlendirilen bu hastalık, günümüzde en yaygın ve en hızlı artan karaciğer rahatsızlıkları arasında yer almakta.Vaka sayısı 30 yılda katlandıWashington Üniversitesi'ne bağlı küresel sağlık sorunları üzerinde bağımsız araştırma yapan Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından yürütülen ve The Lancet Gastroenteroloji & Hepatoloji dergisinde yayımlanan araştırmaya göre:Bu da son 30 yılda yüzde 143’lük bir artış anlamına geliyor. Günümüzde her 6 kişiden biri (yaklaşık yüzde 16) bu hastalıktan etkileniyor.Artışın temel nedenleri neler?Araştırmaya göre hastalığın yayılmasının başlıca nedenleri:Özellikle yüksek kan şekeri, MASLD’ye bağlı sağlık sorunlarının en önemli tetikleyicisi olarak öne çıkıyor. Bu durum, hastalığın Tip-2 Diyabet ve obezite ile güçlü bağlantısını ortaya koyuyor.Hangi yaş grupları daha riskli?Araştırma, hastalığın en sık ileri yaş grubunda (80-84 yaş) görüldüğünü ortaya koyarken, toplam vaka sayısının daha genç yaş gruplarında yoğunlaştığını gösteriyor:Belirti göstermeden ilerleyebiliyorKaraciğer yağlanması çoğu zaman belirti göstermeden ilerliyor. Bu nedenle birçok kişi hastalığa sahip olduğunu fark etmiyor.Olası belirtiler arasında:yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/insan-omrunde-genetik-etkisi-sanilandan-en-az-2-kat-daha-fazla-1104982553.html

washington üniversitesi, ihme, karaciğer, risk, hastalık belirtileri