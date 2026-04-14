Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/macron-ateskese-herkesin-uymasi-ve-lubnanin-da-ateskese-dahil-edilmesi-onemli-1105007297.html
Macron: Ateşkese herkesin uyması ve Lübnan’ın da ateşkese dahil edilmesi önemli
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı, dün hem Pezeşkiyan hem de Trump ile konuştuğunu söylerken müzakerelerin tekrar başlaması gerektiğini söylediğini aktardı ve "Tüm... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T14:49+0300
2026-04-14T15:09+0300
dünya
emmanuel macron
i̇ran
abd
donald trump
haberler
lübnan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103231918_0:0:1195:673_1920x0_80_0_0_87e1c56d7670f6f0cdfe54ca36283dd5.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/cinden-orta-dogu-mesaji-si-baris-icinde-bir-arada-yasama-cagrisi-yapti-1105000953.html
i̇ran
abd
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103231918_0:0:1041:780_1920x0_80_0_0_15a6b124e496e6012169aeecc9351127.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, i̇ran, abd, donald trump, haberler, lübnan
14:49 14.04.2026 (güncellendi: 15:09 14.04.2026)
© AP Photo / Julien de Rosa, PoolEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı, dün hem Pezeşkiyan hem de Trump ile konuştuğunu söylerken müzakerelerin tekrar başlaması gerektiğini söylediğini aktardı ve "Tüm tarafların ateşkese uyması ve Lübnan'ın da ateşkese dahil edilmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.
İran-ABD müzakerelerine yönelik açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktardı.
Macron, "Müzakerelere yeniden başlammak, yanlış anlamaları gidermek ve yeni bir gerilimin önlenmesini sağlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullanırken, "Tüm tarafların ateşkese uyması ve Lübnan'ın da ateşkese dahil edilmesi çok önemli" diye ekledi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sıralarında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
DÜNYA
Çin’den Orta Doğu mesajı: Şi ‘barış içinde bir arada yaşama’ çağrısı yaptı
13:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала