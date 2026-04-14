Macron: Ateşkese herkesin uyması ve Lübnan’ın da ateşkese dahil edilmesi önemli

Fransa Cumhurbaşkanı, dün hem Pezeşkiyan hem de Trump ile konuştuğunu söylerken müzakerelerin tekrar başlaması gerektiğini söylediğini aktardı ve "Tüm...

2026-04-14T14:49+0300

İran-ABD müzakerelerine yönelik açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktardı. Macron, "Müzakerelere yeniden başlammak, yanlış anlamaları gidermek ve yeni bir gerilimin önlenmesini sağlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullanırken, "Tüm tarafların ateşkese uyması ve Lübnan'ın da ateşkese dahil edilmesi çok önemli" diye ekledi. ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sıralarında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti."İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

