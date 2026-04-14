‘İsrail varken anlaşma mümkün değil’

“Ateşkese İran da İsrail de Amerika da farklı sebeplerle mecburdu. İran’da 15 bin ayrı nokta vurulmuş. Bunların içinde sivil yerleşimler de var. 2 bin 600 civarında ölü, 26 bin civarında yaralı var. İran gibi 95 milyonluk bir ülkede göze alınabilecek kayıplar bunlar ancak sivil altyapıyla sanayi tesislerinin iç içe geçtiği yerleşimlerden ötürü 15 bin gibi bir rakam korkunç bir sonuca işaret ediyor. Bunun sürdürülebilirliği de problemli. İran bu sebeplerden ötürü ateşkese ihtiyaç duydu. Amerika ile İran arasında büyük güvensizlikler var. 47 yıldır doğru düzgün bir diplomatik ilişki dahi geliştirmiyorlar. İran’ın çıkarlarını İsviçre elçiliği temsil ediyor. 47 yıldır ‘en üst düzey’ denilebilecek görüşme bir ülkenin meclis başkanıyla başkan yardımcısı arasında oldu. Bu güvensizlikleri aşmak kolay değil. İran ile Amerika son 15 yıl içinde dört kez anlaşmanın eşiğine geldi. 2010’da Obama hükümeti varken nükleer takas anlaşması gündeme gelmişti. Yani İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun dışarı çıkartılması gündemdeydi. Karşılığında Rusya ağırlıklı bir yakıt temini sağlanacaktı. Türkiye de inisiyatif almıştı ve 2010’da bir deklarasyon oldu. Bunu Rusya, Çin ve Avrupa Birliği destekledi. Bu anlaşmayı Amerika istemiş, Türkiye ve Brezilya da Amerika onayıyla arabuluculuğa soyunmuştu. Amerika bu anlaşmayı çöpe attı. ABD uranyum takası istiyordu İran da bunu veriyordu. Buna rağmen anlaşmaya uymadılar. Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı iken 2015’in yaz aylarında Obama döneminin sonunda bir anlaşma daha gündeme geldi. Bu süreçte Trump’ın seçileceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Trump gelmeden bir anlaşma yapılsın diye acele edildi. Kapsamlı bir çerçeve ortaya çıktı. Herkes memnundu. Trump geldiğinde yaptığı ilk işlerden biri bu ikinci anlaşmayı çöpe atmak oldu. Haziran 2025’te altı tur müzakere yapıldı. Umman’da doğrudan Amerika ile İran arasında görüşülecekti. Ancak bir anda ABD-İsrail, İran’ı vurmaya başladı. Şubat ayında da masaya oturdular. Umman’da başlayıp Cenevre’ye gittiler. Bir anlaşmaya varılması bekleniyordu ancak 28 Şubat’ta İran’ı tekrar vurdular. Anlaşmayı ve anlaşma ihtimalini dört kez çöpe atan bir Amerika var. Bunların ardından İran değil başka bir ülke de olsa masaya oturmakta zorlanırdı. Ancak yine de İran yaraları sarmak için masaya oturdu. Ancak yine de güvensizlikleri aşmak kolay değil.”