MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
İsrail karşıtı eylemde kendisini yanlışlıkla boğan kişi konuştu: 'Performans sanatıydı'
İsrail karşıtı eylemde kendisini yanlışlıkla boğan kişi konuştu: 'Performans sanatıydı'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Öğretim Üyesi Kemal Sağlam oldu. CHP’li Gürer, hobi bahçeleri... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
19:12 14.04.2026
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Öğretim Üyesi Kemal Sağlam oldu. CHP’li Gürer, hobi bahçeleri meselesini anlatırken, Akademisyen Sağlam ise İsrail karşıtı protestoda başına gelenleri aktardı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AK Parti iktidarının ‘hobi bahçeleri’ düzenlemesinin ne anlama geldiğini ve detaylarını aktardı. Artcin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam ise birbirinden çeşitli protesto gösterilerini ve buralarda başına gelenleri canlı yayında anlattı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer şunları söyledi:
Tarım arazileri Türkiye'de yağmalandı, özellikle büyük kent çevrelerinde ve buraların tarım için kullanılması gerekirken robi bahçesi veya farklı isimler adı altında buralarda yapılaşmaya gidildi. Inşaat alanına döndü ve buraların yapılamaması yönünde de aslında mevcut da bir düzenleme vardı. Cezayı uygulayarak kimileri onu sürdürdü.Kimileri de o cezadan eee oralı dahi olmadı. Ama şimdi görürüz ki büyük kent çevrelerinde hızla bir tarım aracı azalması var. Bu havbe bahçelerinde iyi niyetle yapanlar da hem bir bahçe olsun hem toprakla uğraşayım hem de buralarda yaşamımı sürdüreyim duygusuyla yapanların yanında bazıları da abarttı işi villalar eee kurdu, oluşturdu. Tabii bu da dikkat çekici boyutlara geldi ama bunun yapılmasına göz yumuldu. Şimdi de tabii yeni bir komisyondan geçmişti. Meclise gelecekti.Önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor. Şu anda söylenti olarak yer alan ifadeyle Adalet Kalkınma Partisi'nin eee milletvekillerinin de bu maddeyle ilgili çok tepki geldiğini o nedenle bu madde teklifinin maddeden kanun teklifinden çıkarılması istendi. Çünkü torba yasa yine hapishanel olarak ortaya çıkan sorunun cezai mühendislerle önlenmesi yönünde bir teklifti.Biz orada da belirttik. Yani bunların bazı yerlerde tarım alanlarının bu hale gelmesine göz yuman kamunun doğrudan sorumluluğu var. Ama yapılmış bir şey.Tümünü oradan eee kaldırabilme olgusu da çok sağlıklı görünmüyor. Bunlar nasıl oldu da buralara yapılırken herkes seyretti. Işin bir tarafı bu.Bu konuda var olan mevcut kanun uygulanmıyor. Uygulanmayarak göz yumuluyor. Ondan sonra işin çığırından çıktığı görülünce yaptırımlar ve cezalar artırılarak önü kesilmeye çalışıyor.Bundan on beş yirmi yıl önce hobi bahçeleri tarımda bir çözünmüş gibi de gösterildi. Öyle anlatılar da vardı. sistemsel olarak sorunlar katlıyor, büyüyor.Çözümsüzlük ortaya çıkınca ne yapacaklarını bilmedikleri için olayı bu tür düzenlemelerle acaba ne kadar uğranan zarardan dönürsek fayda düşüncesiyle bakılıyor.
Dr. Kemal Sağlam, şöyle konuştu:
Şimdi şöyle yapalım, haber yaptılar ama sizin de dediğiniz gibi, az önceki gibi hiç kimse bana sormadı işin aslını. Herkes yalan ve yanlış haber yaptılar ama bu gösterinin adı, bu eylemin adı performans eylemiydi. Sanat tarihinde, benim alanım da sanat, görsel sanatlar uzmanıyım ben ama performans sanatı böyle doğasında olan, sanat toplumu iyileştirmeye çalışan bir daldır.Sanatçılar toplumdaki yarayı fark edip oraları iyileştirmeye çalışıyorlar. Müze sanat tarihinde bunlar üretildi. O anda gerçekten boğulma tehlikesi yaşadınız mı? Evet, o küçük bir boğulma tehlikesi yaşadım ben orada.Kollarımda o iplerin izleri falan da var. Yani gelip müdahale etmeselerdi boğulacak mıydınız orada? Tabii, tabii gelip müdahale etmeselerdi boğulacaktık. Planda kimse müdahale etmezse, öğretim üyesi arkadaşlarım beni kurtaracaktı.Ama bu performans sanatı böyle yapılır. Anladım. Çok tehditler falan gelince yurt dışı ve yurt dışından bir koruma talep ettik.Sağolsun emniyet teşkilatımızda bir koruma şey yaptı bize. Siz korunuyor musunuz şu anda? Hani telefonumda uygulama var, onunla birlikte korunuyorum. Kapıda polis yok tabii ki de.Yani sonuçta ama bir tehdit alıyorsunuz. Evet.
