İsrail karşıtı eylemde kendisini yanlışlıkla boğan kişi konuştu: 'Performans sanatıydı'

Tarım arazileri Türkiye'de yağmalandı, özellikle büyük kent çevrelerinde ve buraların tarım için kullanılması gerekirken robi bahçesi veya farklı isimler adı altında buralarda yapılaşmaya gidildi. Inşaat alanına döndü ve buraların yapılamaması yönünde de aslında mevcut da bir düzenleme vardı. Cezayı uygulayarak kimileri onu sürdürdü.Kimileri de o cezadan eee oralı dahi olmadı. Ama şimdi görürüz ki büyük kent çevrelerinde hızla bir tarım aracı azalması var. Bu havbe bahçelerinde iyi niyetle yapanlar da hem bir bahçe olsun hem toprakla uğraşayım hem de buralarda yaşamımı sürdüreyim duygusuyla yapanların yanında bazıları da abarttı işi villalar eee kurdu, oluşturdu. Tabii bu da dikkat çekici boyutlara geldi ama bunun yapılmasına göz yumuldu. Şimdi de tabii yeni bir komisyondan geçmişti. Meclise gelecekti.Önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor. Şu anda söylenti olarak yer alan ifadeyle Adalet Kalkınma Partisi'nin eee milletvekillerinin de bu maddeyle ilgili çok tepki geldiğini o nedenle bu madde teklifinin maddeden kanun teklifinden çıkarılması istendi. Çünkü torba yasa yine hapishanel olarak ortaya çıkan sorunun cezai mühendislerle önlenmesi yönünde bir teklifti.Biz orada da belirttik. Yani bunların bazı yerlerde tarım alanlarının bu hale gelmesine göz yuman kamunun doğrudan sorumluluğu var. Ama yapılmış bir şey.Tümünü oradan eee kaldırabilme olgusu da çok sağlıklı görünmüyor. Bunlar nasıl oldu da buralara yapılırken herkes seyretti. Işin bir tarafı bu.Bu konuda var olan mevcut kanun uygulanmıyor. Uygulanmayarak göz yumuluyor. Ondan sonra işin çığırından çıktığı görülünce yaptırımlar ve cezalar artırılarak önü kesilmeye çalışıyor.Bundan on beş yirmi yıl önce hobi bahçeleri tarımda bir çözünmüş gibi de gösterildi. Öyle anlatılar da vardı. sistemsel olarak sorunlar katlıyor, büyüyor.Çözümsüzlük ortaya çıkınca ne yapacaklarını bilmedikleri için olayı bu tür düzenlemelerle acaba ne kadar uğranan zarardan dönürsek fayda düşüncesiyle bakılıyor.