İspanya’dan dikkat çeken karar: Yüz binlerce göçmen için yeni adım

İspanya hükümeti, ülkede yaşayan yaklaşık 500 bin düzensiz göçmenin statüsünü yasallaştırmaya hazırlanıyor. Kararın, hem ekonomi hem de toplumsal yapı...

İspanya hükümetinin, ülkede yaşayan yaklaşık 500 bin düzensiz göçmen için olağanüstü bir yasallaştırma süreci başlatacağı aktarıldı.Başbakan Pedro Sanchez, bu adımı "adalet ve bir gereklilik" olarak nitelendirirken, ülkede yaşayan bu kitlenin artık resmi sisteme dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.Yetkililerin, başvuruların kısa süre içinde başlayacağını ve sürecin belirli şartlar çerçevesinde yürütüleceğini ifade ettiği belirtildi.Kimler yararlanabilecek?Düzenlemenin, İspanya’da belirli bir süredir yaşayan ve uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş kişileri kapsayacağı aktarıldı.Başvuru yapacak kişilerin adli sicilinin temiz olması gerektiği ve düzenlemenin aynı zamanda aile bireylerini de kapsayabileceği ifade edildi.Sürecin, haziran sonuna kadar devam edeceği belirtildi.Hükümetten ekonomi vurgusuBaşbakan Sanchez’in, ülkenin yaşlanan nüfusuna dikkat çekerek göçmenlerin ekonomik büyümedeki rolünü öne çıkardığı aktarıldı.Sanchez’in, "Göç bir gerçek ve doğru yönetildiğinde ortak refaha dönüşebilir" mesajı verdiği ifade edildi.Hükümetin, göçmenlerin ekonomiye katkı sağlayacak şekilde sisteme entegre edilmesini hedeflediği kaydedildi.Tartışmalar büyüyorKararın, muhalefet tarafından eleştirildiği ve bazı kesimlerin bunun düzensiz göçü teşvik edebileceğini savunduğu belirtildi.Buna karşın hükümetin, bu adımı göçü kontrol altına almak ve düzenlemek için bir araç olarak gördüğü aktarıldı.İspanya’nın, Avrupa genelinde daha açık göç politikası izleyen ülkelerden biri olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/irandan-abd-gorusmeleri-aciklamasi-yeni-tur-icin-henuz-bir-anlasma-yok-1105007465.html

