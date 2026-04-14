İspanya-Çin hattında yeni dönem: Sanchez’den Orta Doğu için Pekin’e çağrı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Pekin ziyaretinde Çin ile 19 anlaşma duyurdu. Sanchez, ayrıca Orta Doğu’da barış için Çin’in daha aktif rol üstlenmesi... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T16:12+0300
16:12 14.04.2026
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Pekin ziyaretinde Çin’in uluslararası istikrar ve Orta Doğu’da barış arayışında önemli bir aktör olduğunu savundu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından konuşan Sanchez’in, iki ülke arasında stratejik diyalog başlatıldığını açıkladığı aktarıldı.
Sanchez’in, Çin’in İspanya ve Avrupa’yı yatırım ve iş birliği açısından “ortak olarak görmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Ekonomik ilişkiler öne çıktı

Açıklanan 19 anlaşmanın büyük bölümünün ekonomiyle bağlantılı olduğu ve iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.
Sanchez’in, İspanya’nın Avrupa yanlısı dış politikasını koruduğunu söylediği ve Avrupa Birliği’nin Çin ile ilişkilere pragmatik yaklaşması gerektiğini savunduğu aktarıldı.

Orta Doğu için Çin’e çağrı yaptı

Sanchez’in görüşmede, Çin’in dünya düzeninde ve büyük krizlerin çözümünde daha fazla rol üstlenmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.
Özellikle Orta Doğu’daki kriz konusunda Çin’in aktif şekilde barış arayışına katkı vermesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.
Şi Cinping’in de Orta Doğu’da kapsamlı ve kalıcı” bir ateşkes çağrısı yaptığı ve çözümün siyasi ve diplomatik yollarla bulunması gerektiğini vurguladığı belirtildi.
Ziyaretin genel olarak, İspanya’yı Avrupa ile Çin arasında güvenilir bir muhatap olarak konumlandırmayı amaçladığı ifade edildi.
Заголовок открываемого материала