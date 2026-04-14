Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/islam-memis-piyasalar-abluka-altinda-1104991273.html
İslam Memiş: Piyasalar abluka altında
Sputnik Türkiye
2026-04-14T07:30+0300
ekonomi̇
i̇slam memiş
i̇ran
brent petrol
altın
gümüş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104631487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9818bacaaed9fc5eb6157dd34a705e6b.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/kahveden-konuta-abdde-yasam-maliyeti-hizla-yukseliyor-daimi-fiyat-soku-1104975687.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104631487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d34ad16d88121255126fe730fa21be02.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇slam memiş, i̇ran, brent petrol, altın, gümüş
07:30 14.04.2026
© AAİslam Memiş
İslam Memiş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
© AA
Abone ol
ABD - İsrail ile İran arasındaki ateşkes devam ederken İsrail, Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. Ateşkesten sonra yapılan müzakerelerinin sonuç vermemesi sonrasında brent petrol varili 100 doların üstüne çıkarken bugün 98 dolara indi. Piyasalar uzmanı İslam Memiş, köşesinde yatırım araçlarını değerlendirdi.
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşesinde Orta Doğu savaşı etkisi altındaki yatırım araçlarını değerlendirdi. "Piyasalar abluka altında" diyen Memiş, şunları kaydetti:
"Piyasalarda teknik olarak takip edilmesi gereken seviyeler şöyle: BIST 100 endeksi cuma günü 14 bin 73 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. 12 bin 900 seviyesi yine kritik öneme sahip. Gelen haber akışlarına göre geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edebilir. Savaşın devamı 12 bin 400 puan, barışın gelmesi 16 bin puan."
"Dolar/TL 44.70 lira, Euro/TL 52,27 lira, EUR/USD paritesi 1,1687 seviyesinden açılış yapmıştı. Döviz kurlarında TL bazlı yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyorum. EUR/USD paritesinde 1,1480-1,1680 bandında gezinmeye devam edebilir."
"Ons altın; Cuma gününü 4 bin 749 dolar seviyesinden tamamlamıştı. 4 bin 720 dolar seviyesinden haftaya başlamıştı. 4 bin 650-4 bin 900 dolar bant aralığı kritik öneme sahip! Çünkü bu bant aralığı dışına çıktığında aşağı ya da yukarı kırılımlar gerçekleşir. 4 bin 650 dolar aşağı yönlü kırılırsa 4 bin 400 dolar, 4 bin 900 dolar yuları yönlü kırılırsa 5 bin 100 dolar seviyeleri hedef konumunda olacaktır."
"Ons gümüş; Cuma gününü 76 dolar seviyesinden tamamlamıştı. 74.50 dolar seviyesinden haftaya başladı. 69-76 dolar aralığında oyalanmasını bekleyebiliriz. 69 dolar aşağı yönlü kırıldığında 61 dolar, 76 dolar yukarı yönlü kırıldığında 85 dolar hedef konumunda."
"Brent petrol; Cuma gününü 100 dolar seviyesinden tamamlamış, haftaya 106 dolar seviyesinden başlamıştı. 96 dolar destek 112 dolar direnç seviyesi. Barış gelirse 80 dolar, savaş devam ederse 120 dolar ve şiddete göre önü açık!"
"2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bunu devam ettirecekler. Aslında bu abluka ocak ayında başlamıştı. Trump’ın piyasalara mesajı çok net “Verdiğim kadar alırsınız!”
Los Angeles'ta bir market - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
EKONOMİ
Kahveden konuta: ABD’de yaşam maliyeti hızla yükseliyor, daimi ‘fiyat şoku’
Dün, 13:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала