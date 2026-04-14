Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/iran-netanyahunun-abd-beni-her-gun-bilgilendiriyor-aciklamasi-washingtonun-asagilanmasidir-1105003775.html
İran: Netanyahu'nun 'ABD beni her gün bilgilendiriyor' açıklaması Washington'un aşağılanmasıdır
İran: Netanyahu'nun 'ABD beni her gün bilgilendiriyor' açıklaması Washington'un aşağılanmasıdır
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, ABD'li yetkililerin kendisini her gün bilgilendirdiğine dair... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
i̇srail
washington
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095210100_0:168:2991:1850_1920x0_80_0_0_00c0c653fe18f13853e7e9677fbb787c.jpg
abd
i̇srail
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095210100_149:0:2840:2018_1920x0_80_0_0_d8655d4ec018906a2de92d6d101cc5fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
İran: Netanyahu'nun 'ABD beni her gün bilgilendiriyor' açıklaması Washington'un aşağılanmasıdır

© AA / Avi Ohayon (GPO) / HandoutABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Oval Ofis'te yaptıkları görüşme
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Oval Ofis'te yaptıkları görüşme - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
© AA / Avi Ohayon (GPO) / Handout
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, ABD'li yetkililerin kendisini her gün bilgilendirdiğine dair açıklamasını, Washington yönetimi için "yapısal aşağılanma" olarak nitelendirdi.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Netanyahu'nun, "ABD yönetiminin üyelerinin her gün kendisini bilgilendirdiği gibi ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de İran-ABD görüşmelerinin detaylarını kendisine bizzat ilettiğine" dair açıklamasını değerlendirdi.
"Tarihte ilk kez, bir hükümetin üst düzey yetkilisi başka bir devletin liderine 'günlük brifingler' veriyor" ifadelerini kullanan Arif, "Sorun bizde değil, bu yapısal bir aşağılama meselesi." yorumunu yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, "Amerikan halkı, Beyaz Saray'ın fiilen başka bir rejimin rapor verme şubesine dönüştüğünü fark ediyor mu?" sorusunu yöneltti.

Ne olmuştu?

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ülkesinin müzakere heyetine liderlik etmişti.
İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin İsrail'in etkisi altındaki ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.
Görüşmelerin ertesi günü Netanyahu yaptığı açıklamada, "Dün Başkan Yardımcısı Vance ile görüştüm. İslamabad'dan dönüş yolunda uçağından beni aradı. Bu yönetimin üyelerinin her gün yaptığı gibi, müzakerelerin çöküşü hakkında bana ayrıntılı bilgi verdi" ifadelerini kullanmıştı.
DÜNYA
İran heyeti tren ve kara yoluyla Tahran’a geçti
10:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала