İngiliz planından çıkan isim: İstanbul’un yeni konsolosunun bilinmeyenleri
Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında son dönemlerde yaşanan üç gelişmeyi hatırlatarak, İngiltere’nin yeni İstanbul Başkonsolosu David Reed’in... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T21:05+0300
fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum
Fethi Yılmaz
Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında son dönemlerde yaşanan üç gelişmeyi hatırlatarak, İngiltere’nin yeni İstanbul Başkonsolosu David Reed’in atamasının ne anlama geldiğini anlattı. Yılmaz, “Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki ticaret müsteşarı gibi görev yapacağı söyleniyor. İstihbarat ve ticaret ağının deşifresini sağlayacak isim" dedi.
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında İngiltere’nin yeni İstanbul Başkonsolosu David Reed’le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Yılmaz, yeni başkonsolosla ilgili değerlendirmelerinden önce üç tane hatırlatma yaptı.
Saldırıya uğrayan gemiler, NATO’nun yeni komutanlığı ve Moore’un skandal açıklaması
2024-2026 yılları arasında Karadeniz’de saldırıya uğrayan gemileri sıralayan Yılmaz, “Karadeniz’in güvenli olmadığına dair sürekli bir algı yaratılıyor. Özellikle İngiltere tarafından” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, Anadolu Kavağı’nda bir NATO Deniz Unsur Komutanlığı kurulacağı haberini ve İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6’nın Başkanı Richard Moore’un Eylül 2025’de İstanbul’daki basın toplantısında Türk vatandaşlarına ajanlık teklif ettiğini de hatırlattı.
‘İstihbarat ve ticaret ağının deşifresini sağlayacak isim’
“Bir İngiliz planının” işlediğini belirten Yılmaz şunları söyledi:
“Kimse de sesini çıkarmıyor. Çünkü bir anlamda finans merkezi, ‘karşılıklı çıkarlar’ deniyor. Tablo hiç öyle değil. Bu üç maddenin yanına şimdi İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu David Reed’i ekleyelim. Bir başkonsolosluk ya da büyükelçilik deneyimi yok. Kendisi bir ticaret avukatı. Buradan devam ediyor. Dünya devi bankalarda kara para aklamayla mücadele, finansal uyumluluk alanlarında çalışıyor. Finansal sistemi çok iyi biliyor. Bundan önceki yurtdışı görevi Lefkoşa’da. Oradaki müzakerelerde rol alıyor. Fransa’da sınır güvenliği, organize suçlar üzerine çalışıyor. İngiliz imparatorluk nişanı var. Londra’nın en güvendiği kriz çözücü adam olarak bakılıyor. Bu kadar yetenekli bir ismin İstanbul’a gelmesinin başka bir anlamı olduğu konuşuluyor. Bu isim biraz Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki ticaret müsteşarı gibi görev yapacağı söyleniyor. Hem istihbarat hem ticaret ağının deşifresini sağlayacak isim olarak konuşuluyor.”
‘Siyasiler de İngiltere konusunda hassas’
Bu dört maddenin arka arkaya konulduğunda başka bir anlam ifade ettiğini belirten Yılmaz, “Bizim medyamızda bunlar çok yer almıyor. Siyasiler de İngiltere konusunda hassas davranıyorlar. O yüzden hassas bir konu. İngiltere’nin Türkiye’yi kuzeyiyle doğusuyla nasıl bir parçalama ve ittifak halini bozma girişiminde olduğunun en büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı.