İngiliz planından çıkan isim: İstanbul’un yeni konsolosunun bilinmeyenleri

“Kimse de sesini çıkarmıyor. Çünkü bir anlamda finans merkezi, ‘karşılıklı çıkarlar’ deniyor. Tablo hiç öyle değil. Bu üç maddenin yanına şimdi İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu David Reed’i ekleyelim. Bir başkonsolosluk ya da büyükelçilik deneyimi yok. Kendisi bir ticaret avukatı. Buradan devam ediyor. Dünya devi bankalarda kara para aklamayla mücadele, finansal uyumluluk alanlarında çalışıyor. Finansal sistemi çok iyi biliyor. Bundan önceki yurtdışı görevi Lefkoşa’da. Oradaki müzakerelerde rol alıyor. Fransa’da sınır güvenliği, organize suçlar üzerine çalışıyor. İngiliz imparatorluk nişanı var. Londra’nın en güvendiği kriz çözücü adam olarak bakılıyor. Bu kadar yetenekli bir ismin İstanbul’a gelmesinin başka bir anlamı olduğu konuşuluyor. Bu isim biraz Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki ticaret müsteşarı gibi görev yapacağı söyleniyor. Hem istihbarat hem ticaret ağının deşifresini sağlayacak isim olarak konuşuluyor.”