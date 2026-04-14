IMF, savaştan dolayı bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Sputnik Türkiye

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki çatışmanın yol açtığı aksaklıkların etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e düşürdü. Ayrıntılar haberde...

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 28 Şubat'ta İran'a ABD-İsrail saldırılarıyla Orta Doğu'da patlak veren savaş nedeniyle küresel ekonominin bir kez daha rotasından çıkma tehdidiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.Geçen yıl boyunca yüksek ticaret engelleri ve artan belirsizlikten kaynaklanan ters rüzgarların teknoloji odaklı yatırımlar, destekleyici finansal koşullar ile mali ve para politikası destekleriyle dengelendiği anımsatılan raporda, Orta Doğu'daki çatışmanın emtia piyasaları, enflasyon beklentileri ve finansal koşullar üzerindeki etkileriyle önemli bir karşı güç oluşturduğu ifade edildi.IMF'nin ocak ayında yayımladığı tahminlerine kıyasla bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmini 0.2 puan aşağı yönlü revize edilirken gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininde değişikliğe gidilmedi.Küresel ekonomik büyümenin orta vadede yüzde 3.7'lik tarihsel ortalamasının altında kalarak bu oranlarda seyretmesinin beklendiği aktarılan raporda, savaş olmasaydı küresel ekonomik büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edileceğine işaret edildi.Raporda, 2026 yılına yönelik aşağı yönlü revizyonun büyük ölçüde Orta Doğu'daki çatışmanın yol açtığı aksaklıkları yansıttığı, bunun son dönemdeki güçlü veriler ve düşen gümrük tarifesi oranlarının etkisiyle kısmen dengelendiği kaydedildi.Küresel enflasyon tahminleri yükseltildiEnflasyon tahminlerinde ise yukarı yönlü revizyonlara gidildiği belirtilen raporda, küresel manşet enflasyonun bu yıl yüzde 4.4'e yükselmesinin ardından 2027'de yüzde 3.7'ye gerilemesinin beklendiği aktarıldı.En kötü senaryoda kaç? Raporda, enerji fiyatlarında daha büyük ve kalıcı artışların olduğu olumsuz bir senaryoda küresel ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2.5'e gerilemesi ve enflasyonun yüzde 5.4'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.Çatışma bölgesindeki enerji altyapısının daha fazla zarar gördüğü daha ciddi bir senaryoda ise etkinin çok daha büyük olacağına işaret edilen raporda, küresel ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2 civarına inmesinin, manşet enflasyonun 2027'ye kadar yüzde 6'nın biraz üzerine çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi.Raporda, küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin baskın durumda olduğu vurgulandı.ABD ve euro bölgesinin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, gelişmiş ekonomiler grubunda yer alan ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 2.4'ten 2.3'e düşürülürken gelecek yıl için yüzde 2'den 2.1'e çıkarıldığı aktarıldı.Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1.3'ten 1.1'e indirildiği vurgulanan raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin de yüzde 1.4'ten 1.2'ye çekildiği ifade edildi.Raporda, Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1.1'den 0.8'e ve gelecek yıl için yüzde 1.5'ten 1.2'ye düşürüldüğü, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 1'den 0.9'a ve gelecek yıl için yüzde 1.2'den 0.9'a indirildiği bildirildi.İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 0.7'den 0.5'e düşürüldüğü belirtilen raporda, İspanya ekonomisine dair büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2.3'ten 2.1'e ve gelecek yıl için yüzde 1.9'dan 1.8'e çekildiği kaydedildi.Raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1.3'ten 0.8'e ve gelecek yıl için yüzde 1.5'ten 1.3'e düşürüldüğü, Kanada ekonomisinin büyüme öngörüsünün bu yıl için yüzde 1.6'dan 1.5'e çekilirken gelecek yıl için yüzde 1.9 olarak korunduğu, Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0.7, gelecek yıl için yüzde 0.6 olarak tutulduğu aktarıldı.Hindistan ve Rusya'nınki yükseltildiIMF'nin raporunda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4.5'ten 4.4'e küçük oranda indirilirken gelecek yıl için yüzde 4 olarak korunduğu belirtildi.Hindistan ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinin yüzde 6.4'ten 6.5'e çıkarıldığı kaydedilen raporda, Rusya ekonomisine dair büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0.8'den 1.1'e ve gelecek yıl için yüzde 1'den 1.1'e yükseltildiği aktarıldı.İran ekonomisinin bu yıl yüzde 6.1 daralması bekleniyorRaporda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların hedefi olan İran ekonomisinin bu yıl yüzde 6.1 daralmasının, 2027'de ise yüzde 3.2 büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.Orta Doğu'daki çatışmalardan etkilenen petrol ihracatçısı ülkelerden Katar ekonomisinin bu yıl yüzde 8,6 küçülmesinin ve gelecek yıl yüzde 8.6 büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, Kuveyt ekonomisinin de bu yıl yüzde 0.6 daralmasının ardından gelecek yıl yüzde 2.8 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.Raporda, Bahreyn ekonomisinin bu yıl yüzde 0.5 küçülmesinin, gelecek yıl ise yüzde 4.5 büyümesinin, Irak ekonomisinin de bu yıl 6.8 daralmasının, gelecek yıl yüzde 11.3 büyümesinin beklendiği ifade edildi.Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.4 büyümesi tahmin ediliyorRaporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.4, gelecek yıl yüzde 3.5 büyümesinin beklendiği bildirildi.IMF ocak ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2026'da yüzde 4.2 ve 2027'de yüzde 4.1 büyümesini öngörmüştü.Ayrıca raporda, Türkiye'de 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28.6 ve 2027'de yüzde 21.4 olmasının, işsizlik oranının da bu yıl yüzde 8.3, gelecek yıl yüzde 8.7 olmasının beklendiği kaydedildi.

imf, dünya ekonomik görünüm raporu 2026, büyüme beklentisi, küresel büyüme beklentisi ne, küresel enflasyon beklentisi ne, türkiye 2026 enflasyon, rusya 2026 büyüme, türkiye yıl sonu enflasyon beklentisi ne, haberler, ekonomi haberleri