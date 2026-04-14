Gençleri köye döndürmeyi hedefleyen proje: Maaş verilecek
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası'nda gençleri köye döndürmeyi hedefleyen projenin detaylarıyla ilgili konuştu. Aslan, "Hedef Türkiye genelinde... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında ‘Model Çiftlik Projesi’ ile ilgili detayları paylaştı. Proje ile birlikte gençlerin köye dönmesinin hedeflendiğini aktaran Aslan, “Projeye dahil olmak isteyenlere maaş desteği sağlanıyor” dedi.Projenin amaçlarına dönük bilgiler veren Aslan, “Belli bir sürenin sonunda kurulan çiftlikler gençlere devredilecek. Projenin temeli Türkiye’de gençlerin köylerden uzaklaşması sorununu çözmek. Amaç tarımı geçim garantili meslek haline getirmek. Projeye katılan gençlere maaş, bekarlara iki, evlilere üç asgari ücret verilecek. Maaş, çiftlik kurulup üretim yapılırken verilecek. Klasik çiftçilikten farklı olarak garantili gelir modeli sunuluyor” ifadelerini kullandı.‘Hedef 40 bin genci üretime kazandırmak’Projeye katılanların eğitimden geçeceğini ve sertifika alacağını aktaran Aslan, şunları söyledi:
Okan Aslan
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda gençleri köye döndürmeyi hedefleyen projenin detaylarıyla ilgili konuştu. Aslan, “Hedef Türkiye genelinde 40 bin çiftlik kurarak 40 bin genci üretime kazandırmak” dedi.
“Çiftlik, gençlerin köyünde veya belirlediği arazide kurulacak. Başlangıçta devlet tarafından kurulan çiftlik, başarılı olunursa gençlere devredilecek. Katılanlar, eğitimden geçecek ve sertifika alacak. Eğitimli ve seçilmiş gençler dahil edilecek. Çiftlikler yüksek teknolojiyle donatılmış olacak. Bunlarda robotik sağım, otomatik yemleme ve gübre temizleme sistemleri olacak. Amaç verimi artırmak ve üretim yapmak. Hedef, Türkiye genelinde 40 bin çiftlik kurulması ve 40 bin gencin üretime kazandırılması.”