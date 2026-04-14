Gençleri köye döndürmeyi hedefleyen proje: Maaş verilecek

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda gençleri köye döndürmeyi hedefleyen projenin detaylarıyla ilgili konuştu. Aslan, “Hedef Türkiye genelinde... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T15:20+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında ‘Model Çiftlik Projesi’ ile ilgili detayları paylaştı. Proje ile birlikte gençlerin köye dönmesinin hedeflendiğini aktaran Aslan, “Projeye dahil olmak isteyenlere maaş desteği sağlanıyor” dedi.Projenin amaçlarına dönük bilgiler veren Aslan, “Belli bir sürenin sonunda kurulan çiftlikler gençlere devredilecek. Projenin temeli Türkiye’de gençlerin köylerden uzaklaşması sorununu çözmek. Amaç tarımı geçim garantili meslek haline getirmek. Projeye katılan gençlere maaş, bekarlara iki, evlilere üç asgari ücret verilecek. Maaş, çiftlik kurulup üretim yapılırken verilecek. Klasik çiftçilikten farklı olarak garantili gelir modeli sunuluyor” ifadelerini kullandı.‘Hedef 40 bin genci üretime kazandırmak’Projeye katılanların eğitimden geçeceğini ve sertifika alacağını aktaran Aslan, şunları söyledi:

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

