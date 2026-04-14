FETÖ'nün 'TUS Kampı'na operasyon: Kamuda görevli 15 doktor gözaltına alındı

FETÖ'nün, TUS kampına katıldıkları belirlenen 15'i kamu hastanelerinde aktif doktorluk yapan 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte ait yurtta Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları belirlenen 15'i kamu hastanelerinde halen aktif doktorluk yapan 17 kişi gözaltına alındı. 15'i kamu hastanelerinde aktif olarak doktorluk yapıyorİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün oluşturduğu hücresel alanlarda TUS'a hazırlanma adı altında yapılan kamplara katılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda, haklarında daha önce itirafçı beyanları bulunan şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"ta bulunan mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi.Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası hesap hareketleri ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan 17 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlıların örgüt tarafından ders çalışma adı altında kendilerine ait yurtta hücresel olarak oluşturulan TUS kampına katıldıkları bilgisine ulaştı.Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda doktor olan 17 zanlıyı gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden 15'inin kamu hastanelerinde aktif olarak doktorluk yaptığı öğrenildi.

