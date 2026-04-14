Ceyhun Bozkurt: Asya ile çok daha fazla ortak çıkarımız var
Bölgenin Kalbi'nde Türkiye'deki doğu-batı eksenindeki tartışmaları değerlendiren Gazeteci Ceyhun Bozkurt, "Asya ile ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz" dedi... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
Bölgenin Kalbi’nde Türkiye’deki doğu-batı eksenindeki tartışmaları değerlendiren Gazeteci Ceyhun Bozkurt, “Asya ile ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz” dedi. Bozkurt, “Asya ile çok daha fazla ortak çıkarlarımız olduğunu görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında Türkiye’deki batı-doğu eksenindeki tartışmaları değerlendirdi.
Bozkurt, Türkiye’nin müttefiklik ilişkileri bakımından batı ekseninde olması gerektiğini savunanlarla, doğu ekseninde olması gerektiğini savunanlar arasında uzunca süredir tartışmaların olduğunu, bu kanatların devlet içinde de “Atlantikçi”, “Avrasyacı”, “Milli Görüşçü” olarak dönem dönem temsil edildiğini belirtti.
‘Rusya ve Çin’le ilişkilerimizi güçlü tutmalıyız’
Türkiye’nin batılı müttefiklerden ve batı ekseninde kalması gerektiğini savunanlardan sürekli zarar gördüğünü vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:
“Bugün NATO’nun gücü kendi içinde kırılganlıklar taşıyor. Türkiye 90’larda da NATO dışında bir alan oluşturmaya çalıştı kendisine. Bugün de bazı insanlar diyor ki; ‘Dünya değişiyor. Güçlenen bir Asya var. Rusya’yla, Çin’le ilişkilerimizi güçlü tutmamız gerekiyor.’ Ekonomik, siyasi ve güvenlik iş birlikleri kurulmalı. Türkiye bu ülkelerle kendi çıkarlarını koruyarak ilişki kurmalı. Bunu söylediği için insanlar hedef alınıyor.”
‘Gerilimin en büyüğünü ABD ile yaşıyoruz’
NATO ile ilgili, “güvenlik şemsiyesi” tanımını kullananları eleştiren Bozkurt, “Ne zaman böyle bir işlevi yerine getirdi. Nerede Türkiye’yle ilgili sıkıntılı bir süreç var arkasında NATO ülkeleri var. Terör örgütlerinin arkasında bu ülkeler var. Gerilimin en büyüğünü ABD ile yaşıyoruz” dedi.
‘Asya ile çok daha fazla ortak çıkarımız var’
“İttifaklar ihtiyaçlar çerçevesinde oluşur” ifadelerini kullanan Bozkurt, “Bugün Türkiye’nin ABD, İngiltere, Almanya’yla mı ortak yönü var? Yoksa Rusya, Çin ve Türk dünyasıyla mı? Asya ile çok daha fazla ortak çıkarlarımız olduğunu görebiliyoruz. Bunları söylerken tabii ki denge politikasından bahsediyoruz. Hem doğu hem batı" diye konuştu.