https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/ceyhun-bozkurt-asya-ile-cok-daha-fazla-ortak-cikarimiz-var-1105007629.html

Ceyhun Bozkurt: Asya ile çok daha fazla ortak çıkarımız var

Bölgenin Kalbi'nde Türkiye'deki doğu-batı eksenindeki tartışmaları değerlendiren Gazeteci Ceyhun Bozkurt, "Asya ile ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz" dedi... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

radyo

radyo sputnik

ceyhun bozkurt

rusya

çin

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c7b324ae88ac6285144191881ce78eed.jpg

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında Türkiye’deki batı-doğu eksenindeki tartışmaları değerlendirdi.Bozkurt, Türkiye’nin müttefiklik ilişkileri bakımından batı ekseninde olması gerektiğini savunanlarla, doğu ekseninde olması gerektiğini savunanlar arasında uzunca süredir tartışmaların olduğunu, bu kanatların devlet içinde de “Atlantikçi”, “Avrasyacı”, “Milli Görüşçü” olarak dönem dönem temsil edildiğini belirtti.‘Rusya ve Çin’le ilişkilerimizi güçlü tutmalıyız’Türkiye’nin batılı müttefiklerden ve batı ekseninde kalması gerektiğini savunanlardan sürekli zarar gördüğünü vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:‘Gerilimin en büyüğünü ABD ile yaşıyoruz’NATO ile ilgili, “güvenlik şemsiyesi” tanımını kullananları eleştiren Bozkurt, “Ne zaman böyle bir işlevi yerine getirdi. Nerede Türkiye’yle ilgili sıkıntılı bir süreç var arkasında NATO ülkeleri var. Terör örgütlerinin arkasında bu ülkeler var. Gerilimin en büyüğünü ABD ile yaşıyoruz” dedi.‘Asya ile çok daha fazla ortak çıkarımız var’“İttifaklar ihtiyaçlar çerçevesinde oluşur” ifadelerini kullanan Bozkurt, “Bugün Türkiye’nin ABD, İngiltere, Almanya’yla mı ortak yönü var? Yoksa Rusya, Çin ve Türk dünyasıyla mı? Asya ile çok daha fazla ortak çıkarlarımız olduğunu görebiliyoruz. Bunları söylerken tabii ki denge politikasından bahsediyoruz. Hem doğu hem batı" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ceyhun bozkurt, rusya, çin, nato