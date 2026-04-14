Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Bitcoin’de kritik eşik: 75 bin dolar aşılırsa yükseliş hızlanabilir
Kripto para piyasasında Bitcoin, kritik destek ve direnç seviyelerinde yön arıyor. Analistlere göre 75 bin doların aşılması durumunda alımlar hızlanabilir ve... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
13:15 14.04.2026
Kripto para piyasasında Bitcoin, kritik destek ve direnç seviyelerinde yön arıyor. Analistlere göre 75 bin doların aşılması durumunda alımlar hızlanabilir ve “short squeeze” etkisiyle güçlü bir ralli başlayabilir. Ancak 72 bin doların altına sarkılması halinde düşüş riski de gündemde.
Kripto para piyasasının lider varlığı Bitcoin, artan işlem hacmi ve ETF girişlerinin desteğiyle kritik seviyelerde hareket ediyor. Analistler, özellikle 75.000 dolar seviyesinin aşılması halinde piyasada yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğine dikkat çekiyor.
BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas, Bitcoin’in güçlü hacimle 75 bin doların üzerine çıkması durumunda yukarı yönlü ivmenin belirgin şekilde artacağını ifade etti.

“Short squeeze” ihtimali yükselişi tetikleyebilir

Lucas’a göre bu seviyenin kırılması halinde piyasada açık kısa pozisyonların kapanmasıyla “short squeeze” etkisi ortaya çıkabilir. Bu durum, yatırımcıların hızla alıma yönelmesine neden olarak fiyatların daha sert yükselmesine yol açabilir.

ETF girişleri ve piyasa dinamikleri destekliyor

Bitcoin’deki pozitif görünümde, son haftalarda artan ETF girişleri ve küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor. Özellikle ocak ayından bu yana görülen en güçlü fon girişleri, piyasaya likidite sağlayarak yukarı yönlü beklentileri güçlendiriyor.
Ayrıca petrol fiyatlarındaki gevşeme de risk iştahını artırarak kripto varlıklara olan ilgiyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

72 bin dolar kritik destek

Piyasada aşağı yönlü riskler de yakından izleniyor. Analistlere göre 72.000 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde Bitcoin fiyatının 70.500 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceği değerlendiriliyor.

Volatilite yüksek, yön arayışı sürüyor

Bitcoin’de mevcut tablo, yüksek volatilite ve yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Yatırımcılar hem yukarı yönlü kırılmaları hem de olası düzeltmeleri dikkatle takip ederken, piyasanın kısa vadede kritik seviyelere göre şekillenmesi bekleniyor.
Hürmüz Boğazı’nda abluka 'test gibi': Kim daha fazla dayanacak?
