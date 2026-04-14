21 yıldır ilk kez ayağa kalkabildi: Kamburluktan 12 saatlik ameliyatla kurtuldu

Konya'da 21 yıldır çektiği kamburluktan 12 saatlik operasyonla kurtulan Hayrullah Karaca, yürümeye başladı ve sırt üstü yatmanın keyfini yaşadı. 14.04.2026, Sputnik Türkiye

sağlik

kambur

operasyon

Ciddi kamburluğu olan ve 21 yıldır yürüyemeyen 34 yaşındaki Hayrettin Karaca, 12 saatlik bir ameliyat sonrasında 'sırtımdaki yük' dediği kamburluktan kurtuldu. Sırtındaki kaynamış 5 omurgası kırılıp alınan ve sinirleri hassas bir şekilde takip edilerek kamburluğu düzeltilen Karaca, iyileşmenin tadını çıkarıyor. 12 saat süren ameliyatla omurgası düzeltildiKonya'da oturan 34 yaşındaki Hayrullah Karaca, ciddi derecede kamburluğa bağlı yürüme fonksiyonu kaybı ve düz yatamama şikayetleriyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertdemir, muayenesinde ileri derecede kifoz olduğu belirlenen hastanın bacaklarında az da olsa hareket bulunduğunu tespit etti. Bu durumun umut verici bulunması üzerine ameliyat kararı alan ekip, yaklaşık 12 saat süren operasyonla hastanın omurgasını düzeltti. Ameliyat sonrası yavaş yavaş yürümeye başlayan Karaca, fizik tedavi sürecinin ardından 6 ay içinde ihtiyaçlarını bağımsız şekilde karşılayabilir hale geldi.5 omurga kırılıp alındıDr. Öğr. Üyesi Sertdemir, hastanın tekerlekli sandalyede muayeneye geldiğini, yürüyememekten ve düz yatamamaktan şikayetçi olduğunu söyledi. Hastanın muayenesinde az da olsa bacaklarında hareket tespit edilmesinin kendilerine ümit verdiğini anlatan Sertdemir, şöyle konuştu:Aynaya baktım çok mutlu oldum Küçük yaştan itibaren kamburluğu nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak hayatını sürdürdüğünü anlatan Karaca da yaşadıklarını şöyle anlattı: "Daha önce gittiğim doktor, ameliyatın zor ve riskli olduğunu söyledi. Mahmut hocama geldim, 'Ümit var, inşallah iyileşeceksin.' dedi. Eskiden sırtımda yük vardı. Tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşıyordum. Ailemin yardımıyla ihtiyaçlarımı karşılıyordum, çok zordu. Şimdi elhamdülillah iyiyim, 300 metreye kadar yürüyebiliyorum. Yürümeye başladığımda çok mutlu oldum.Ameliyattan sonra aynada arkama baktım. Babama da kaç kere sordum. Babam, 'Sırtın düz olmuş.' dedi. Aynaya baktım, çok mutlu oldum. Şimdi yardıma ihtiyacım yok. Eskiden ağrılarım vardı, şimdi o da yok. Oturmada, kalkmada, yürümede rahatım. İnşallah kendime göre iş bulacağım."

