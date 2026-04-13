Yaygın kullanılan tansi̇yon ilacı i̇çi̇n uyarı: Nifedipin ani kalp durması riskini artırabilir
Sputnik Türkiye
Yüksek tansiyon ve anjina tedavisinde yaygın kullanılan nifedipin adlı ilacın, yüksek dozlarda ani kalp durması riskini artırabileceği ortaya çıktı... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T14:47+0300
Yüksek tansiyon ve anjina tedavisinde yaygın kullanılan nifedipin adlı ilacın, yüksek dozlarda ani kalp durması riskini artırabileceği ortaya çıktı. Araştırmalar, özellikle 60 mg ve üzeri dozlarda riskin belirgin şekilde yükseldiğini gösterirken, uzmanlar hastaların ilaçlarını bırakmadan önce mutlaka doktora danışmaları gerektiğini vurguluyor.
Yeni bilimsel çalışmalar, nifedipin kullanan hastalarda özellikle yüksek dozlarda (60 mg/gün ve üzeri) ani kalp durması riskinin artabileceğini ortaya koydu.
Araştırmada, farklı ülkelerden elde edilen veriler karşılaştırıldı:
Hollanda’da riskin %45 arttığı
,
Danimarka’da ise riskin neredeyse iki katına çıktığı
tespit edildi.
Hollanda verilerinde, ani kalp durması geçiren 2.503 hasta, 10.543 sağlıklı bireyle karşılaştırıldı.
Aynı gruptaki ilaçta risk görülmedi
Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, aynı ilaç grubuna (dihidropiridinler) ait olan amlodipin için benzer bir risk artışının gözlemlenmemesi oldu.
Uzmanlar, bu durumun klinik tercihleri etkileyebileceğini ancak kesin sonuçlar için daha fazla araştırma gerektiğini belirtiyor.
Uzman görüşü: “Erken alarm vermek için henüz erken”
Amsterdam Akademik Tıp Merkezi’nden kardiyolog Dr. Hanno Tan, nifedipin ve amlodipinin uzun süredir güvenli kabul edildiğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu çalışma, yüksek doz nifedipinin ölümcül kalp ritim bozuklukları nedeniyle ani kalp durması riskini artırabileceğini gösteriyor. Ancak bulguların başka çalışmalarla doğrulanması gerekiyor.”
Avrupa Kardiyoloji Derneği’nden uzmanlar da benzer şekilde, genel kullanım için bir yasak veya değişiklik önerisinin henüz erken olduğunu vurguladı.
Düşük dozlarda aynı risk yok
2019 yılında yapılan başka bir değerlendirmeye göre, düşük doz nifedipin veya amlodipin kullanımında aynı risk artışı gözlemlenmedi.
Bu durum, riskin özellikle yüksek doz kullanımına bağlı olabileceğine işaret ediyor.
Ölüm oranlarıyla bağlantı dikkat çekti
Ayrı bir klinik çalışmada ise, koroner hastalığı olan bireylerde yüksek doz kısa etkili nifedipin kullanımının toplam ölüm oranını artırdığı sonucuna ulaşıldı.
Araştırmacılar, ilacın uzun vadeli etkilerine dair verilerin sınırlı olduğuna da dikkat çekti.
Nifedipin nasıl etki ediyor?
Nifedipin, damarları gevşeterek kan akışını kolaylaştıran bir ilaç olarak biliniyor.
Yüksek tansiyon düşürülüyor
,
Kalp üzerindeki yük azaltılıyor
,
Anjina (göğüs ağrısı) kontrol altına alınıyor
Ancak yeni bulgular, bu etkinin bazı durumlarda riskli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.
Hastalara uyarı: İlacı kendi başınıza bırakmayın
Uzmanlar, nifedipin kullanan hastaların panik yapmaması gerektiğini belirtiyor.
İlacı kendi başına bırakmaması
,
Doz değişikliği yapmadan önce mutlaka doktora danışması
gerektiği özellikle vurgulanıyor.
Milyonlarca kişi kullanıyor
Nifedipin, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından yıllardır kullanılan bir ilaç.
Bu nedenle uzmanlar, yeni bulguların önemli olduğunu ancak tek başına klinik uygulamaları değiştirmek için yeterli olmadığını ifade ediyor.