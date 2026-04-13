Yapay zeka destekli savaş sistemlerinin yarışı

“Yapay zeka destekli savaş sistemleri tüm dünyada hızla artıyor. Dünyada çok fazla ülke füzeleri ve tankları üretip yarışmayı geride bıraktı. Artık yeni trend hedefi bulan ve sürü halinde hareket eden, insan müdahalesini sıfıra indiren savaş sistemleri inşa etmek. Nükleer çağın başlangıcına benzetiliyor. Ama fark şu, nükleer sistemlere kıyasla yapay zeka temelli askeri sistemler daha hızlı yayılıyor ve özel şirketlerin çok daha büyük rol oynayabildiği bir alan. Hava ve deniz dronları arı sürüsü gibi birlikte hareket edebiliyorlar. Bir kişi onlarca dronu aynı anda yönetebiliyor. Yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri istihbaratı analiz edip komutanlara daha hızlı hedef öneren merkezi yazılımlara sahipler. Ucuz saldırı dronlarına karşı yine ucuz sistemler üretilmek için çabalanıyor. Karar döngüsünü insan beyninden makine hızına çekme yarışı var”