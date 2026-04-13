Yapay zeka destekli savaş sistemlerinin yarışı
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bu haftaki konusu, teknoloji ve yapay zekanın en çok konuşulan haberleri oldu. Ayan... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
17:14 13.04.2026 (güncellendi: 17:19 13.04.2026)
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bu haftaki konusu, teknoloji ve yapay zekanın en çok konuşulan haberleri oldu. Ayan, yapay zeka destekli savaş sistemlerindeki hızlı artışa dikkat çekti.
Gazeteci Serhat Ayan'ın, Radyo Sputnik’te yayımlanan “Yeni Şeyler Rehberi” programında bu hafta teknoloji ve yapay zekâ dünyasının en çarpıcı gelişmelerini ele aldı.
Özellikle yapay zekâ destekli savaş sistemlerinin hızla yaygınlaşmasına dikkat çeken Ayan, askeri teknolojilerde yaşanan dönüşümün yalnızca teknik değil, aynı zamanda etik ve stratejik boyutlarıyla da yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı.
Serhat Ayan, şöyle anlattı:
“Yapay zeka destekli savaş sistemleri tüm dünyada hızla artıyor. Dünyada çok fazla ülke füzeleri ve tankları üretip yarışmayı geride bıraktı. Artık yeni trend hedefi bulan ve sürü halinde hareket eden, insan müdahalesini sıfıra indiren savaş sistemleri inşa etmek. Nükleer çağın başlangıcına benzetiliyor. Ama fark şu, nükleer sistemlere kıyasla yapay zeka temelli askeri sistemler daha hızlı yayılıyor ve özel şirketlerin çok daha büyük rol oynayabildiği bir alan. Hava ve deniz dronları arı sürüsü gibi birlikte hareket edebiliyorlar. Bir kişi onlarca dronu aynı anda yönetebiliyor. Yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri istihbaratı analiz edip komutanlara daha hızlı hedef öneren merkezi yazılımlara sahipler. Ucuz saldırı dronlarına karşı yine ucuz sistemler üretilmek için çabalanıyor. Karar döngüsünü insan beyninden makine hızına çekme yarışı var”