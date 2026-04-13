https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/mhp-lideri-bahceliden-netanyahuya-tepki-1104985781.html

MHP lideri Bahçeli'den Netanyahu'ya tepki

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri sert sözlerle... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T19:07+0300

poli̇ti̇ka

mhp

devlet bahçeli

benyamin netanyahu

i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

i̇srail

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089536027_0:102:3096:1843_1920x0_80_0_0_5894f69b1697aa7190639cc2219e2ceb.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözleri hakkında sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.MHP lideri Bahçeli, Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ''İsrail’in suç kaydı kabarık, temel insan hak ve özgürlüklerinden bihaber ve demokrasinin düşmanı olan başbakanı Netanyahu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği seviyesiz ve küstah ifadeler; yalnızca bir siyasi hezeyanın değil, aynı zamanda ahlaki iflasın da tezahürüdür. Netanyahu’nun mesnetsizlik abidesi ifadelerini; dizginlerini yitirmiş bir suçluluk psikolojisinin, kan ve katliam üzerine kurduğu alçak siyasetinin ve köşeye sıkışmışlık korkusunun dışavurumu olarak değerlendirmeliyiz'' dedi.Bahçeli, ''Hakikatle bağı kopmuş, vicdan terazisi kırılmış, siyasi aklı esarete düşmüş bir zihnin ürünü olan bu çürük sözler; muhatabını değil, sahibinin içine düştüğü derin meşruiyet krizini gözler önüne sermektedir. Türkiye Cumhuriyeti, kirli ağızların iftiralarıyla sarsılacak, ucuz propagandalarla yönü değiştirilecek bir devlet değildir'' açıklamasında bulundu.Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerin Türkiye’nin devlet otoritesine yönelmiş bir saldırı olarak görüldüğünü belirterek, “Cumhurbaşkanımızın yanındayız” mesajı verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

