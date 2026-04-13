MHP lideri Bahçeli'den Netanyahu'ya tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri sert sözlerle... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
19:07 13.04.2026
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunun mesajını verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözleri hakkında sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
MHP lideri Bahçeli, Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ''İsrail’in suç kaydı kabarık, temel insan hak ve özgürlüklerinden bihaber ve demokrasinin düşmanı olan başbakanı Netanyahu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği seviyesiz ve küstah ifadeler; yalnızca bir siyasi hezeyanın değil, aynı zamanda ahlaki iflasın da tezahürüdür. Netanyahu’nun mesnetsizlik abidesi ifadelerini; dizginlerini yitirmiş bir suçluluk psikolojisinin, kan ve katliam üzerine kurduğu alçak siyasetinin ve köşeye sıkışmışlık korkusunun dışavurumu olarak değerlendirmeliyiz'' dedi.
Bahçeli, ''Hakikatle bağı kopmuş, vicdan terazisi kırılmış, siyasi aklı esarete düşmüş bir zihnin ürünü olan bu çürük sözler; muhatabını değil, sahibinin içine düştüğü derin meşruiyet krizini gözler önüne sermektedir. Türkiye Cumhuriyeti, kirli ağızların iftiralarıyla sarsılacak, ucuz propagandalarla yönü değiştirilecek bir devlet değildir'' açıklamasında bulundu.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerin Türkiye’nin devlet otoritesine yönelmiş bir saldırı olarak görüldüğünü belirterek, “Cumhurbaşkanımızın yanındayız” mesajı verdi.
