Meteoroloji'den zirai don uyarısı var: 3 bölgede karla karışık yağmur etkili olacak
İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T06:46+0300
2026-04-13T06:46+0300
06:46 13.04.2026
© AA / Harun Reşit YıldıkoZirai don olayından etkilenen illerde 16 ürün destek ödemesi kapsamına girdi
Zirai don olayından etkilenen illerde 16 ürün destek ödemesi kapsamına girdi
© AA / Harun Reşit Yıldıko
İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Nisan hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Zirai dona dikkat

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE - 20°C - Parçalı bulutlu
EDİRNE - 18°C - Parçalı bulutlu
İSTANBUL - 16°C - Parçalı bulutlu
SAKARYA - 17°C - Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR - 14°C - Parçalı bulutlu
DENİZLİ - 21°C - Parçalı bulutlu
İZMİR - 22°C - Parçalı bulutlu
MUĞLA - 19°C - Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
BURDUR - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
HATAY - 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
ADANA - 22°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA - 12°C - Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR - 15°C - Parçalı bulutlu
KAYSERİ - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA - 13°C - Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE - 17°C - Parçalı bulutlu
KASTAMONU - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, doğu kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM - 1°C - Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KARS - 2°C - Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
MALATYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
VAN - 5°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
