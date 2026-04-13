Meteoroloji'den zirai don uyarısı var: 3 bölgede karla karışık yağmur etkili olacak

Sputnik Türkiye

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T06:46+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Nisan hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.Zirai dona dikkatSabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE - 20°C - Parçalı bulutluEDİRNE - 18°C - Parçalı bulutluİSTANBUL - 16°C - Parçalı bulutluSAKARYA - 17°C - Parçalı bulutluEGEParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR - 14°C - Parçalı bulutluDENİZLİ - 21°C - Parçalı bulutluİZMİR - 22°C - Parçalı bulutluMUĞLA - 19°C - Parçalı bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANTALYA - 22°C - Parçalı ve az bulutluBURDUR - 17°C - Parçalı ve az bulutluHATAY - 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutluADANA - 22°C - Parçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.ANKARA - 12°C - Parçalı bulutluESKİŞEHİR - 15°C - Parçalı bulutluKAYSERİ - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA - 13°C - Parçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU - 13°C - Parçalı ve çok bulutluDÜZCE - 17°C - Parçalı bulutluKASTAMONU - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluZONGULDAK - 12°C - Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıRİZE - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, doğu kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - 1°C - Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlıKARS - 2°C - Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlıMALATYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutluVAN - 5°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR - 14°C - Parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP - 15°C - Parçalı ve çok bulutluSİİRT - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

