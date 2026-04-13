İran: Füze ve İHA stoklarımız yeni operasyonlara hazır, ABD ile anlaşma sağlanamadı
İran: Füze ve İHA stoklarımız yeni operasyonlara hazır, ABD ile anlaşma sağlanamadı
Sputnik Türkiye
İran Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma sağlanamaması halinde füze ve İHA kapasitesinin yeni operasyonları sürdürebilecek düzeyde olduğunu açıkladı. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T22:13+0300
2026-04-13T22:13+0300
2026-04-13T22:13+0300
İran Savunma Bakanlığı sözcüsü Reza Talaei-Nik, ABD ile barış anlaşmasının yokluğunda İran'ın daha fazla muharebe operasyonu için yeterli sayıda füze ve insansız hava aracı hazırladığını söyledi.İran televizyonu SNN'ye verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamasının ardından İran ve ABD Cumartesi günü İslamabad'da görüşmeler gerçekleştirdi.Daha önce ABD heyetinin başkanı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ve ABD'nin uzun süren müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varamadığını ve ABD heyetinin anlaşma sağlanamadan eve döneceğini söyledi.
i̇ran
abd
i̇slamabad
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
abd, ortadoğu, i̇ran, abd, i̇slamabad
abd, ortadoğu, i̇ran, abd, i̇slamabad
İran: Füze ve İHA stoklarımız yeni operasyonlara hazır, ABD ile anlaşma sağlanamadı
İran Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma sağlanamaması halinde füze ve İHA kapasitesinin yeni operasyonları sürdürebilecek düzeyde olduğunu açıkladı.
İran Savunma Bakanlığı sözcüsü Reza Talaei-Nik, ABD ile barış anlaşmasının yokluğunda İran'ın daha fazla muharebe operasyonu için yeterli sayıda füze ve insansız hava aracı hazırladığını söyledi.
İran televizyonu SNN'ye verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:
"Silahlı kuvvetlerin füze potansiyeli, insansız hava aracı yetenekleri, mühimmat ve diğer silah türleri açısından stratejik rezervleri, düşmanları daha fazla yenmek için etkili saldırı ve savunma eylemlerinin devamını sağlayacak şekilde güvence altına alınmıştır"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamasının ardından İran ve ABD Cumartesi günü İslamabad'da görüşmeler gerçekleştirdi.
Daha önce ABD heyetinin başkanı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ve ABD'nin uzun süren müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varamadığını ve ABD heyetinin anlaşma sağlanamadan eve döneceğini söyledi.