İran: Füze ve İHA stoklarımız yeni operasyonlara hazır, ABD ile anlaşma sağlanamadı

İran: Füze ve İHA stoklarımız yeni operasyonlara hazır, ABD ile anlaşma sağlanamadı

Sputnik Türkiye

İran Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma sağlanamaması halinde füze ve İHA kapasitesinin yeni operasyonları sürdürebilecek düzeyde olduğunu açıkladı.

2026-04-13T22:13+0300

2026-04-13T22:13+0300

2026-04-13T22:13+0300

İran Savunma Bakanlığı sözcüsü Reza Talaei-Nik, ABD ile barış anlaşmasının yokluğunda İran'ın daha fazla muharebe operasyonu için yeterli sayıda füze ve insansız hava aracı hazırladığını söyledi.İran televizyonu SNN'ye verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamasının ardından İran ve ABD Cumartesi günü İslamabad'da görüşmeler gerçekleştirdi.Daha önce ABD heyetinin başkanı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ve ABD'nin uzun süren müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varamadığını ve ABD heyetinin anlaşma sağlanamadan eve döneceğini söyledi.

i̇ran

abd

i̇slamabad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, i̇ran, abd, i̇slamabad