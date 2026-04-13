İcra dosyaları kabarıyor: 9 yılda yüzde 30,9’luk artış
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısında yaşanan artışa dikkat çekti. Aslan, 2026-2025 yılları... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T15:23+0300
Okan Aslan
Türkiye’de icra iflas dairelerindeki toplam dosya sayısında 2016-2025 yılları arasındaki dokuz yıllık süreçte ciddi bir artış yaşandı.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda BirGün’ün haberinden aktarımlar yaparak bu artışa dikkat çekti. “2016’da yaklaşık 26,9 milyon olan dosya sayısı 2025’te 35 milyon 284 bin seviyesine ulaşmış” diyen Aslan, bu dosyaların 33 milyondan fazlasının icra dosyası olduğu bilgisini aktardı.
Aslan, “Aynı dönemde yalnızca icra dosyaları artmış. 2016’da yaklaşık 25,2 milyonken 2025’te 33 milyonun üzerine çıkmış. Takipteki borçların önemli bir bölümünü bireysel krediler ve kredi kartı borçları oluşturuyor. Bu borç kalemlerinin toplamı yaklaşık 273,5 milyar TL seviyesinde. İcra dosyalarının sürekli arttığını görüyoruz” dedi.
‘Cari açıkta son 10 ayın en yüksek seviyesi görüldü’
Öte yandan Aslan, Türkiye’nin cari açığıyla ilgili de konuştu. Merkez Bankası’nın verilerinden aktarımlar yapan Aslan, şunları söyledi:
“Cari açık son 10 ayın en yüksek seviyesi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubata ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Şubat 2026’da cari işlemler hesabı 7 milyar 501 milyon dolar olarak açık verdi. Altın ve enerji hariç cari dengede 1 milyar 462 milyon dolar açık verdik. Bu veriyle birlikte cari açık, 2025’in nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 478 milyon dolar olmuş”