Hasan Mezarcı'dan kendisini Hz. İsa olarak gösteren Trump'a: Bir mesih olarak rahatsızlık hissettim!

Kendini İsa Mesih olarak tasvir ettiği bir hastayı iyileştiriyor, arkada savaş uçakları, askerler var ve kendisini öyle resmetti ve bunu paylaştı. Trump mesihçilik oynuyor anladığım kadarıyla.Evangelistlerin etkisinde mesihçilik oynuyor gibi geliyor bana. Mesih misyonu icra ediyormuş gibi. Elbette ki yanlış yapıyor.Bir kere Tanrı'nın adını kirletiyorlar. Allah'ın adını kirletiyorlar. Kanlı ve kirli savaşlarına Tanrı'yı, Allah'ı alet ediyorlar.Savaşların en kötüsü Allah için savaşmak mesela. Tanrı için savaşmak ne demek? Tanrı için öldürmek ne demek? Tanrı için işgal, savaş, yağma yapmak ne demek Hakan Bey? Yani bakıyorsunuz ki bunların tanrıları savaş tanrısı. Öldürün diyor.Daha doğrusu Allah öyle bir şey söylemiyor ama bunların kitaplarında Tanrı'ya bakın. Müslümanların Allah'ına bakıyorsunuz Kuran'a. Savaşını işgal yapın, ganimet alın, para çalın diyor.Aslında Tanrı öyle söylemiyor. Bunlar kim veya Allah'ı kendi istedikleri gibi konuşturuyorlar. Kendilerinden yana düşmanlarına karşı bir Tanrı algısı oluşturuyorlar.Ben mesih olarak özellikle bu konudan çok rahatsızım. Din ve devlet işleri mutlaka birbirinden ayrılmalı. Savaşlarda kutsal kitaplar referans gösterilmemeli.Tanrı'nın adı savaşlarda kullanılmamalı. Kirletilmemeli. Benim üzerimde durduğum nokta bu.