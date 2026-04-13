Gazeteci Ceyhun Bozkurt: Doğuyu merkeze alan bir politika izliyoruz
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayınlanan Bölgenin Kalbi’nde Türkiye, Rusya ve Çin ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, “Artık... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T14:10+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
radyo sputnik
ceyhun bozkurt
rusya
milliyetçi hareket partisi (mhp)
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayınlanan Bölgenin Kalbi’nde Türkiye, Rusya ve Çin ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, “Artık doğuyu dışlamıyoruz. Dünyadaki yeni gelişmeleri görüyoruz, doğu yükseliyor. Elbette batıyla ilişkileri de kopartmadan ama doğuyu da merkeze alan bir politika izliyoruz” dedi.
Radyo Sputnik’te Bölgenin Sesi programında, dış politikaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ceyhun Bozkurt, Türkiye’nin dünyadaki yeni gelişmeleri “gördüğünü” ve batıyla ilişkileri kopartmadan doğuyu merkeze alan bir politika izlediğini belirtti.
‘Doğuyu merkeze alan bir politika izliyoruz’
“Milliyetçi Hareket Partisi’nin üst düzey isimlerinden Prof. Dr. İlyas Topsakal, Rusya’da temaslarda bulunuyor. Orada bir demeç veriyor. Diyor ki; ‘Cumhur İttifakı noktasında bizim en temel talebimiz Rusya ve Çin ile iletişimimizi güçlendirmek.’ Türkiye bu noktada uyanmış noktada. Gerçek düşman kim? Gerçek ittifak kim? Bunları çok iyi analiz ediyor. Sayın Devlet Bahçeli’nin Türkiye, Rusya, Çin arasında iletişimin güçlendirilmesi noktasında bir önerisi de vardı. Deyim yerindeyse Türkiye’nin bu noktada izlediği politikalar ‘Selçuklu Kartalı’ gibi. Artık doğuyu dışlamıyoruz. Dünyadaki yeni gelişmeleri görüyoruz, doğu yükseliyor. Elbette de batıyla ilişkileri de kopartmadan ama doğuyu da merkeze alan bir politika izliyoruz.”
‘NATO’daki sözde müttefiklerimiz Türkiye’yi tehdit eden her şeyin arkasındaki güçlerdir’
Öte yandan Bozkurt, Eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın “NATO’dan ayrılabiliriz” açıklamasını değerlendirdiği paylaşımla ilgili konuştu.
Kent’in “Ne yazık ki NATO’dan ayrılmak dış müdahalelerden kaçınmak için olmayacak. Türkiye’yle İsrail, Suriye’de eninde sonunda karşı karşıya geldiğinde İsrail yanında olabilmek için NATO’dan ayrılacağız” dediğini aktaran Bozkurt, “Bu kritik bir cümle. Eğer ABD ile Türkiye, NATO müttefiki olarak devam ederse ABD, İsrail’e açıktan destek veremeyebilir. Bizim NATO’daki sözde müttefiklerimiz yıllarca Türkiye’nin toprak bütünlüğü dahil tehdit eden her şeyin arkasındaki güçlerdir. PKK’nın, darbelerin, terörün, ekonomik ve siyasi krizlerin, darbe girişimlerinin arkasında hep bunlar vardı. Kıbrıs meselesinde Türkiye’nin karşısında bunlar vardı. Özetle ABD, Türkiye’yle de karşı karşıya gelebilecek şekilde safını seçmiş durumda.”