Gazeteci Ceyhun Bozkurt: Doğuyu merkeze alan bir politika izliyoruz

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik'te yayınlanan Bölgenin Kalbi'nde Türkiye, Rusya ve Çin ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, "Artık... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik’te Bölgenin Sesi programında, dış politikaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ceyhun Bozkurt, Türkiye’nin dünyadaki yeni gelişmeleri “gördüğünü” ve batıyla ilişkileri kopartmadan doğuyu merkeze alan bir politika izlediğini belirtti.‘Doğuyu merkeze alan bir politika izliyoruz’Bozkurt şunları söyledi:‘NATO’daki sözde müttefiklerimiz Türkiye’yi tehdit eden her şeyin arkasındaki güçlerdir’Öte yandan Bozkurt, Eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın “NATO’dan ayrılabiliriz” açıklamasını değerlendirdiği paylaşımla ilgili konuştu.Kent’in “Ne yazık ki NATO’dan ayrılmak dış müdahalelerden kaçınmak için olmayacak. Türkiye’yle İsrail, Suriye’de eninde sonunda karşı karşıya geldiğinde İsrail yanında olabilmek için NATO’dan ayrılacağız” dediğini aktaran Bozkurt, “Bu kritik bir cümle. Eğer ABD ile Türkiye, NATO müttefiki olarak devam ederse ABD, İsrail’e açıktan destek veremeyebilir. Bizim NATO’daki sözde müttefiklerimiz yıllarca Türkiye’nin toprak bütünlüğü dahil tehdit eden her şeyin arkasındaki güçlerdir. PKK’nın, darbelerin, terörün, ekonomik ve siyasi krizlerin, darbe girişimlerinin arkasında hep bunlar vardı. Kıbrıs meselesinde Türkiye’nin karşısında bunlar vardı. Özetle ABD, Türkiye’yle de karşı karşıya gelebilecek şekilde safını seçmiş durumda.”

