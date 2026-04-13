DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen 'Türkiye'ye yapılmış sayarız' şeklindeki ifadelerin asılsız olduğunu duyurdu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'İran veya Lübnan'a bir saldırı olursa bunu Türkiye'ye... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/disisleri-bakani-fidan-pakistanli-mevkidasi-darla-gorustu-1104958802.html
01:39 13.04.2026 (güncellendi: 01:40 13.04.2026)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'İran veya Lübnan'a bir saldırı olursa bunu Türkiye'ye yapılmış sayarız' şeklinde bir açıklama yaptığı yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce (DMM), bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen "İran veya Lübnan'a bir saldırı olursa bunu Türkiye'ye yapılmış sayarız" ifadelerinin asılsız olduğu bildirildi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'İran veya Lübnan'a bir saldırı olursa bunu Türkiye'ye yapılmış sayarız' ifadeleri tamamen asılsızdır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi bölgemizde yaşanan son gerilim ve çatışmalarda da sağduyunun sesi olmuş, barışı, refahı ve güvenliği savunan yapıcı tutumuyla tüm dünya tarafından takdirle takip edilen bir yaklaşım sergilemiştir.
Kasıtlı ve organize bir şekilde belirli bir kaynaktan yayılan bu tür manipülatif paylaşımlara, kara propaganda faaliyetlerine ve psikolojik harp taktiklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. Gerçek dışı iddialarla yürütülen her türlü algı operasyonlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
Söz konusu asılsız iddiaların amacının Türkiye'nin bölgesel barışın inşasındaki öncü rolünü gölgelemek, Türkiye'yi çatışma ve kriz ortamlarının içerisine çekmek, uluslararası kamuoyunda yanlış bir algı oluşturarak dezenformasyon üzerinden siyasi manipülasyon yapmak olduğu belirtildi.