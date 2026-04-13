İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/dmm-cumhurbaskani-erdogana-atfedilen-turkiyeye-yapilmis-sayariz-seklindeki-ifadelerin-asilsiz-1104961234.html
DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen 'Türkiye'ye yapılmış sayarız' şeklindeki ifadelerin asılsız olduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'İran veya Lübnan'a bir saldırı olursa bunu Türkiye'ye... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f044639012dd7c532d38d79dfd5710e9.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce (DMM), bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen "İran veya Lübnan'a bir saldırı olursa bunu Türkiye'ye yapılmış sayarız" ifadelerinin asılsız olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/disisleri-bakani-fidan-pakistanli-mevkidasi-darla-gorustu-1104958802.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_36:0:684:486_1920x0_80_0_0_cb531e6ccd434bff03c73f332f97a830.jpg
1920
1920
true
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
01:39 13.04.2026 (güncellendi: 01:40 13.04.2026)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
© AA
Abone ol
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'İran veya Lübnan'a bir saldırı olursa bunu Türkiye'ye yapılmış sayarız' şeklinde bir açıklama yaptığı yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu duyurdu.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'İran veya Lübnan'a bir saldırı olursa bunu Türkiye'ye yapılmış sayarız' ifadeleri tamamen asılsızdır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi bölgemizde yaşanan son gerilim ve çatışmalarda da sağduyunun sesi olmuş, barışı, refahı ve güvenliği savunan yapıcı tutumuyla tüm dünya tarafından takdirle takip edilen bir yaklaşım sergilemiştir.

Kasıtlı ve organize bir şekilde belirli bir kaynaktan yayılan bu tür manipülatif paylaşımlara, kara propaganda faaliyetlerine ve psikolojik harp taktiklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. Gerçek dışı iddialarla yürütülen her türlü algı operasyonlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Söz konusu asılsız iddiaların amacının Türkiye'nin bölgesel barışın inşasındaki öncü rolünü gölgelemek, Türkiye'yi çatışma ve kriz ortamlarının içerisine çekmek, uluslararası kamuoyunda yanlış bir algı oluşturarak dezenformasyon üzerinden siyasi manipülasyon yapmak olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Muhammed İshak Dar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
TÜRKİYE
Dün, 20:15
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала