‘Bu sürecin kazananı İran, Çin ve Rusya olacak’

“Son resmi İran’ın zaferi olarak görüyorum. Ancak bu, savaşın ve her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. İran’ın Hürmüz’ü kapatması, Amerika’nın İsrail’e Hürmüz’ü açamaması ve İran’ın sert karşılık vermesi, Körfez’deki Amerikan üsleri ile İsrail’i bombalayabilmesi İran’ın kazanan taraf olduğunu gösteriyor. Şu an için en büyük kaybeden ABD-İsrail gibi görünüyor. Ancak Hürmüz krizi sadece ABD-İsrail ve İran’ı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Ateşkes ilan edildi deniyor ancak İsrail ateşkesin pek çok maddesini inkar etti. Belirsiz bir durum olsa da görünen tablo İran’ın önde olduğu yönünde. İsrail hep oyunbozan rolünü oynuyor. Çinliler, İsraillileri ‘Dünyanın kanseri’ olarak tanımlıyor. Çin kamuoyunda böyle bir tanımlama oluştu. Dünyanın geri kalanının liderliğini yaptığını varsayarsak Çin’in tavırları çok önemli. Son ateşkesin arkasında da Çin var. Pakistan aracılık etti ancak asıl garantör Çin oldu. İran da bu sebeple masaya oturma fikrine yanaştı. İran’ın şu an ABD-İsrail’e güvenebileceği bir durum yok. ABD-İsrail müzakere sırasında saldırılar gerçekleştirdiler. Bundan önceki olaylarda da İranlılar hileyle karşılaştı. Kasım Süleymani de tuzağa düşürülerek öldürüldü örneğin. Ayetullah Ali Hamaney’in, Reisi’nin öldürülmesi gibi olaylarda da bunu gördük. Amerika’nın en ufak bir güvenilirliği ve diplomatik bir karşılığı yok. Financial Times, Hürmüz’ün açılması için Trump’ın yalvardığını yazdı. Trump çok yalancı ve güvenilmez birisi. Dediği şeyi kısa sürede yalanlıyor. Trump; MAGA tabanını, Tucker Carlson gibi isimleri de kaybetti. Trump İsrail’e teslim olmuş durumda. Netanyahu yıllardır ABD’yi İran’a saldırtmak için uğraşıyordu. Daha önce başarılı olamamıştı. Ancak Epstein’ın şantajlarıyla birlikte Trump’ı ikna etti ve bu saldırı Amerika için korkunç bir fiyaskoya dönüştü. Yine geçmişte olduğu gibi ‘Anlaşma yapacağız’ deyip büyük bir kara harekatına başlayacak gibi görünüyorlar. İran’ın şu an ABD’ye güveneceği bir durum yok. Burada işi çözecek olan Rusya ve Çin olabilir. Bu iki ülkenin Amerika’ya yapacağı baskılarla sonuç alınabilir. Ben bu savaşın hemen biteceğini düşünmüyorum.”