Avrupa Komisyonu’ndan nükleer enerji geliştirme çağrısı
Avrupa Komisyonu’ndan nükleer enerji geliştirme çağrısı
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, karbon kaynaklarının önümüzdeki yıllarda en pahalı seçenek haline geleceğini belirtti. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, İran krizi nedeniyle, onlarca yıl sonra ilk kez Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sadece yeşil enerji değil, nükleer enerji de geliştirme çağrısında bulundu.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, şunu dedi:AB ülkelerine, bu yönde çalışmaya ve ulaşım sistemleri ve ısıtma da dahil AB ekonomisini daha aktif bir şekilde elektriklendirme çağrısında bulunan Von der Leyen, İran krizi başladığından beri AB'nin enerji ithalat faturasının 22 milyar euro arttığını bildirdi.Daha önce, Ortadoğu'daki krizle derinleşen enerji dalgalanması karşısında AB ülkelerinin, akaryakıt fiyatlarını frenlemek için vergi indirimleri, kar marjı sınırlamaları ve tavan fiyatlar gibi farklı araçlar devreye soktuğu bildirilmişti.
avrupa komisyonu, avrupa birliği, avrupa, ab, ursula von der leyen, ortadoğu, i̇ran, enerji krizi, nükleer enerji, yeşil enerji
avrupa komisyonu, avrupa birliği, avrupa, ab, ursula von der leyen, ortadoğu, i̇ran, enerji krizi, nükleer enerji, yeşil enerji

Avrupa Komisyonu’ndan nükleer enerji geliştirme çağrısı

14:59 13.04.2026
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, karbon kaynaklarının önümüzdeki yıllarda en pahalı seçenek haline geleceğini belirtti.
Avrupa Komisyonu, İran krizi nedeniyle, onlarca yıl sonra ilk kez Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sadece yeşil enerji değil, nükleer enerji de geliştirme çağrısında bulundu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, şunu dedi:
Karbon bazlı yakıtlara aşırı bağımlılığımız nedeniyle çok yüksek bir bedel ödüyoruz. Karbon kaynakları önümüzdeki yıllarda en pahalı seçenek haline gelecek. Ancak Avrupa'da yeşil ve nükleer enerji üretmek için her türlü fırsata sahibiz ve bu stratejiyi uygulayacağız.
AB ülkelerine, bu yönde çalışmaya ve ulaşım sistemleri ve ısıtma da dahil AB ekonomisini daha aktif bir şekilde elektriklendirme çağrısında bulunan Von der Leyen, İran krizi başladığından beri AB'nin enerji ithalat faturasının 22 milyar euro arttığını bildirdi.
Daha önce, Ortadoğu’daki krizle derinleşen enerji dalgalanması karşısında AB ülkelerinin, akaryakıt fiyatlarını frenlemek için vergi indirimleri, kar marjı sınırlamaları ve tavan fiyatlar gibi farklı araçlar devreye soktuğu bildirilmişti.
