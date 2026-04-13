https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/avrupa-komisyonundan-nukleer-enerji-gelistirme-cagrisi-1104979180.html

Avrupa Komisyonu’ndan nükleer enerji geliştirme çağrısı

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, karbon kaynaklarının önümüzdeki yıllarda en pahalı seçenek haline geleceğini belirtti. 13.04.2026, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

avrupa komisyonu

avrupa birliği

avrupa

ab

ursula von der leyen

ortadoğu

i̇ran

enerji krizi

nükleer enerji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1085997835_0:41:741:458_1920x0_80_0_0_84b9e5e6f97942867c1584763098ec9e.png

Avrupa Komisyonu, İran krizi nedeniyle, onlarca yıl sonra ilk kez Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sadece yeşil enerji değil, nükleer enerji de geliştirme çağrısında bulundu.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, şunu dedi:AB ülkelerine, bu yönde çalışmaya ve ulaşım sistemleri ve ısıtma da dahil AB ekonomisini daha aktif bir şekilde elektriklendirme çağrısında bulunan Von der Leyen, İran krizi başladığından beri AB'nin enerji ithalat faturasının 22 milyar euro arttığını bildirdi.Daha önce, Ortadoğu’daki krizle derinleşen enerji dalgalanması karşısında AB ülkelerinin, akaryakıt fiyatlarını frenlemek için vergi indirimleri, kar marjı sınırlamaları ve tavan fiyatlar gibi farklı araçlar devreye soktuğu bildirilmişti.

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

