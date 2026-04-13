Deprem enkazından vurgun: Araç kimliklerini çalıp satışa sundular

“6 Şubat depremlerinin enkazından vurgunlar çıkıyor. Hasar gören araçların bilgilerini çalarak hacizli araçlara aktaran bir şebekeden bahsedeceğim. Ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçlar üzerinden bir dolandırıcılık ağı kurulmuş. Bunu ortaya çıkaran Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nü de tebrik ediyorum. Enkazdan çıkan araçların motor ve şase numaralarını çalıp hacizli araçlara işliyorlar. Bir şekilde o hacizli araçların satışı üzerinden kar ediyorlar. Bir felaket üzerinden kar eden insan müsveddeleri. 48 şüpheli bu yöntemle en az 30 aracın kimlik bilgilerini değiştirmiş. Toplam 11 ilde operasyon düzenlenmiş. 15 milyon lira değerinde 129 araca da bu operasyon kapsamında el konulmuş. 23 banka hesabına tedbir kararı konuldu. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, oto hırsızlığı, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemekle suçlanıyorlar. Mahkeme heyetinin sadece bu insanlık suçu üzerinden bile başka bir karar vermesi de gerekiyor. O depremin acısını hala yaşıyoruz, bir de böyle hırsızlar var.”