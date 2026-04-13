Deprem enkazından vurgun: Araç kimliklerini çalıp satışa sundular
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu 6 Şubat depremlerinde hasar gören araçların bilgilerini çalarak gelir... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçlar üzerinden kurulan dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkazdan çıkan araçların motor ve şasi numaralarının çalıntı ve hacizli araçlara işlendiğini ve kimlik bilgileri değiştirilen araçların piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.Konuyu Yeri ve Zamanı programında gündeme getiren gazeteci Güçlü Özgan, şebekeyi "Deprem felaketi üzerinden kar eden insan müsveddeleri" olarak adlandırdı.
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu 6 Şubat depremlerinde hasar gören araçların bilgilerini çalarak gelir elde eden şebeke oldu. Özgan, depremin acısı yaşanmaya devam edilirken ölüm felaketi üzerinden kar elde edildiğini söyledi.
6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçlar üzerinden kurulan dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkazdan çıkan araçların motor ve şasi numaralarının çalıntı ve hacizli araçlara işlendiğini ve kimlik bilgileri değiştirilen araçların piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında gündeme getiren gazeteci Güçlü Özgan, şebekeyi “Deprem felaketi üzerinden kar eden insan müsveddeleri” olarak adlandırdı.
“6 Şubat depremlerinin enkazından vurgunlar çıkıyor. Hasar gören araçların bilgilerini çalarak hacizli araçlara aktaran bir şebekeden bahsedeceğim. Ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçlar üzerinden bir dolandırıcılık ağı kurulmuş. Bunu ortaya çıkaran Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nü de tebrik ediyorum. Enkazdan çıkan araçların motor ve şase numaralarını çalıp hacizli araçlara işliyorlar. Bir şekilde o hacizli araçların satışı üzerinden kar ediyorlar. Bir felaket üzerinden kar eden insan müsveddeleri. 48 şüpheli bu yöntemle en az 30 aracın kimlik bilgilerini değiştirmiş. Toplam 11 ilde operasyon düzenlenmiş. 15 milyon lira değerinde 129 araca da bu operasyon kapsamında el konulmuş. 23 banka hesabına tedbir kararı konuldu. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, oto hırsızlığı, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemekle suçlanıyorlar. Mahkeme heyetinin sadece bu insanlık suçu üzerinden bile başka bir karar vermesi de gerekiyor. O depremin acısını hala yaşıyoruz, bir de böyle hırsızlar var.”