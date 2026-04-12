Trump: NATO, Hürmüz Boğazı’nda yardım etmek istiyor
ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda NATO'nun Hürmüz Boğazı konusunda destek vereceğini söyledi. 12.04.2026, Sputnik Türkiye
18:13 12.04.2026
© AP Photo
美国总统特朗普、乌克兰总统泽连斯基与欧洲多国及欧盟、北约领导人在白宫的正式会晤 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda NATO'nun Hürmüz Boğazı konusunda destek vereceğini söyledi.
ABD Başkan Donald Trump, katıldığı bir televizyon yayınında açıklamalarda bulundu.
Donald Trump, “mayınları temizlemek uzun sürmez” ifadesini kullanırken, NATO’nun da Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda yardım etmek istediğini belirtti.
Trump: “NATO, Hürmüz Boğazı’nda yardım etmek istiyor. Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka konusunda birçok ülkenin bize yardım edeceğine inanıyoruz. Tam bir abluka uygulayacağız. İran’ın istedikleri kişilere petrol satıp kazanç elde etmesine izin vermeyeceğiz. Ya hep ya hiç olacak” dedi.
Trump, 'İran medeniyetini yok edeceği' yönündeki paylaşımıyla ilgili “Ekibime dedim ki, her şeyi istiyorum. yüzde 90’ını değil, yüzde 95’ini değil. Onlara dedim ki her şeyi istiyorum” ifadelerini kullandı.
