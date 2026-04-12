Trump: NATO, Hürmüz Boğazı’nda yardım etmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda NATO'nun Hürmüz Boğazı konusunda destek vereceğini söyledi. 12.04.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkan Donald Trump, katıldığı bir televizyon yayınında açıklamalarda bulundu.Donald Trump, “mayınları temizlemek uzun sürmez” ifadesini kullanırken, NATO’nun da Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda yardım etmek istediğini belirtti.Trump: “NATO, Hürmüz Boğazı’nda yardım etmek istiyor. Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka konusunda birçok ülkenin bize yardım edeceğine inanıyoruz. Tam bir abluka uygulayacağız. İran’ın istedikleri kişilere petrol satıp kazanç elde etmesine izin vermeyeceğiz. Ya hep ya hiç olacak” dedi.Trump, 'İran medeniyetini yok edeceği' yönündeki paylaşımıyla ilgili “Ekibime dedim ki, her şeyi istiyorum. yüzde 90’ını değil, yüzde 95’ini değil. Onlara dedim ki her şeyi istiyorum” ifadelerini kullandı.

