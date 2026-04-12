https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/putin-rusyanin-uzay-potansiyeli-ulkenin-guvenligine-ve-egemenligine-katkida-bulunuyor-1104957583.html
Putin: Rusya'nın uzay potansiyeli ülkenin güvenliğine ve egemenliğine katkıda bulunuyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya'nın uzay potansiyelinin ülkenin ekonomisi, yaşam kalitesi, güvenliği ve egemenliği için aktif biçimde çalıştığını belirtti. 12.04.2026, Sputnik Türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104098841_107:0:735:471_1920x0_80_0_0_ca46b85bbea159b0394d7b963550ab33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insanın uzaya ilk uçuşunun 65. yıl dönümüne ithaf edilen bir etkinliğin katılımcılarına hitaben açıklamasında uzay sanayii çalışanlarını, emektarlarını ve tüm Rus halkını Kozmonotlar Günü vesilesiyle tebrik etti, Rusya’nın uzay potansiyelinin ülkenin ekonomisi, yaşam kalitesi, güvenliği ve egemenliği için aktif biçimde çalıştığını vurguladı.
Bugün sektör dinamik bir şekilde gelişiyor. Taşıyıcı roketlerimiz ve uzay araçlarımız güvenilir çalışmayı sağlıyor, yörünge altyapısı geliştiriliyor, uydu grubu güçlendiriliyor ve geleceğe dönük yeni sistemler geliştiriliyor. Rusya'nın uzay potansiyeli ekonomi, yaşam kalitesi, güvenlik ve devlet egemenliği için giderek daha aktif bir biçimde çalışıyor.
Putin ayrıca, Sovyet kozmonot Yuriy Gagarin'in insanlığın en cesur hayalini gerçekleştirdiğini ve yıldızlara giden yolu açtığını, onun uzaya yaptığı uçuşun, 20. yüzyılın en unutulmaz olaylarından biri haline gelerek uygarlık tarihinde yeni bir çağ başlattığını ifade etti.