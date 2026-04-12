Putin: Rusya'nın uzay potansiyeli ülkenin güvenliğine ve egemenliğine katkıda bulunuyor
Rus lider Putin, Rusya'nın uzay potansiyelinin ülkenin ekonomisi, yaşam kalitesi, güvenliği ve egemenliği için aktif biçimde çalıştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insanın uzaya ilk uçuşunun 65. yıl dönümüne ithaf edilen bir etkinliğin katılımcılarına hitaben açıklamasında uzay sanayii çalışanlarını, emektarlarını ve tüm Rus halkını Kozmonotlar Günü vesilesiyle tebrik etti, Rusya’nın uzay potansiyelinin ülkenin ekonomisi, yaşam kalitesi, güvenliği ve egemenliği için aktif biçimde çalıştığını vurguladı.Putin ayrıca, Sovyet kozmonot Yuriy Gagarin'in insanlığın en cesur hayalini gerçekleştirdiğini ve yıldızlara giden yolu açtığını, onun uzaya yaptığı uçuşun, 20. yüzyılın en unutulmaz olaylarından biri haline gelerek uygarlık tarihinde yeni bir çağ başlattığını ifade etti.
18:51 12.04.2026
© Sputnik / POOLVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 12.04.2026
Rus lider Putin, Rusya'nın uzay potansiyelinin ülkenin ekonomisi, yaşam kalitesi, güvenliği ve egemenliği için aktif biçimde çalıştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insanın uzaya ilk uçuşunun 65. yıl dönümüne ithaf edilen bir etkinliğin katılımcılarına hitaben açıklamasında uzay sanayii çalışanlarını, emektarlarını ve tüm Rus halkını Kozmonotlar Günü vesilesiyle tebrik etti, Rusya’nın uzay potansiyelinin ülkenin ekonomisi, yaşam kalitesi, güvenliği ve egemenliği için aktif biçimde çalıştığını vurguladı.

Bugün sektör dinamik bir şekilde gelişiyor. Taşıyıcı roketlerimiz ve uzay araçlarımız güvenilir çalışmayı sağlıyor, yörünge altyapısı geliştiriliyor, uydu grubu güçlendiriliyor ve geleceğe dönük yeni sistemler geliştiriliyor. Rusya'nın uzay potansiyeli ekonomi, yaşam kalitesi, güvenlik ve devlet egemenliği için giderek daha aktif bir biçimde çalışıyor.

Putin ayrıca, Sovyet kozmonot Yuriy Gagarin'in insanlığın en cesur hayalini gerçekleştirdiğini ve yıldızlara giden yolu açtığını, onun uzaya yaptığı uçuşun, 20. yüzyılın en unutulmaz olaylarından biri haline gelerek uygarlık tarihinde yeni bir çağ başlattığını ifade etti.
