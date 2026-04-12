Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/haitide-facia-tarihi-kalede-izdiham-en-az-30-can-aldi-1104956924.html
Haiti’de facia: Tarihi kalede izdiham en az 30 can aldı
Haiti'de facia: Tarihi kalede izdiham en az 30 can aldı
Sputnik Türkiye
Haiti’de tarihi bir kalede yaşanan izdihamda en az 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yetkililer, kayıp kişilerin bulunmasıyla bilançonun... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104957094_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_190a963371479edc8026917fd94a97d2.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/aydinda-klima-patladi-1-olu1-yarali-1104956287.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104957094_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_32799d2d211c6b0f639d8aafef14d65c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
17:24 12.04.2026
© AP Photo / Odelyn Joseph
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Odelyn Joseph
Abone ol
Haiti’de tarihi bir kalede yaşanan izdihamda en az 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yetkililer, kayıp kişilerin bulunmasıyla bilançonun artabileceğini açıkladı.
Haiti’nin kuzeyinde yer alan turistik bir kalede yaşanan izdihamda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ve kaybolduğu bildirildi.
Olayın, ülkenin simgelerinden biri olan Citadelle Henry (Laferriere Kalesi)'nde meydana geldiği aktarıldı.
Yetkililerin, ölenlerin büyük kısmının gençlerden oluştuğunu belirttiği ifade edildi.

İzdiham nasıl yaşandı

İlk bilgilere göre, kaleye giriş ve çıkışın tek bir noktadan yapılması nedeniyle yoğunluk oluştuğu ve kalabalık arasında arbede çıktığı aktarıldı.
Bazı yerel kaynaklarda ise etkinliğin sosyal medyada duyurulduğu, kalabalığın hızla arttığı ve panik ortamının izdihamı tetiklediği öne sürüldü.
Ayrıca, olay sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesinin de paniği artırmış olabileceği iddia edildi.

Yaralılar hastanede, aramalar sürüyor

Kültür Bakanı Emmanuel Menard’ın, "Yaralılar gerekli tıbbi bakımı alıyor, ekipler kayıp kişileri arıyor" dediği aktarıldı.
Yetkililerin, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirttiği ifade edildi.
Olayın ardından kalenin ziyaretçilere kapatıldığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Hükümetin ise yaptığı açıklamada derin üzüntü duyulduğunu ifade ettiği ve halktan sakin ve dikkatli olmaları istendiği aktarıldı.
Klima patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
TÜRKİYE
Aydın'da klima patladı: 1 ölü,1 yaralı
16:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала