https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/haitide-facia-tarihi-kalede-izdiham-en-az-30-can-aldi-1104956924.html
Haiti’de facia: Tarihi kalede izdiham en az 30 can aldı
Sputnik Türkiye
Haiti’de tarihi bir kalede yaşanan izdihamda en az 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yetkililer, kayıp kişilerin bulunmasıyla bilançonun... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T17:24+0300
dünya
haiti
kale
izdiham
can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104957094_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_190a963371479edc8026917fd94a97d2.jpg
haiti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104957094_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_32799d2d211c6b0f639d8aafef14d65c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haiti, kale, izdiham, can kaybı
Haiti’nin kuzeyinde yer alan turistik bir kalede yaşanan izdihamda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ve kaybolduğu bildirildi.
Olayın, ülkenin simgelerinden biri olan Citadelle Henry (Laferriere Kalesi)'nde meydana geldiği aktarıldı.
Yetkililerin, ölenlerin büyük kısmının gençlerden oluştuğunu belirttiği ifade edildi.
İlk bilgilere göre, kaleye giriş ve çıkışın tek bir noktadan yapılması nedeniyle yoğunluk oluştuğu ve kalabalık arasında arbede çıktığı aktarıldı.
Bazı yerel kaynaklarda ise etkinliğin sosyal medyada duyurulduğu, kalabalığın hızla arttığı ve panik ortamının izdihamı tetiklediği öne sürüldü.
Ayrıca, olay sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesinin de paniği artırmış olabileceği iddia edildi.
Yaralılar hastanede, aramalar sürüyor
Kültür Bakanı Emmanuel Menard’ın, "Yaralılar gerekli tıbbi bakımı alıyor, ekipler kayıp kişileri arıyor" dediği aktarıldı.
Yetkililerin, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirttiği ifade edildi.
Olayın ardından kalenin ziyaretçilere kapatıldığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Hükümetin ise yaptığı açıklamada derin üzüntü duyulduğunu ifade ettiği ve halktan sakin ve dikkatli olmaları istendiği aktarıldı.