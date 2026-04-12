https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/haitide-facia-tarihi-kalede-izdiham-en-az-30-can-aldi-1104956924.html

Haiti’de facia: Tarihi kalede izdiham en az 30 can aldı

Haiti’de tarihi bir kalede yaşanan izdihamda en az 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yetkililer, kayıp kişilerin bulunmasıyla bilançonun... 12.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-12T17:24+0300

dünya

haiti

kale

izdiham

can kaybı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104957094_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_190a963371479edc8026917fd94a97d2.jpg

Haiti’nin kuzeyinde yer alan turistik bir kalede yaşanan izdihamda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ve kaybolduğu bildirildi.Olayın, ülkenin simgelerinden biri olan Citadelle Henry (Laferriere Kalesi)'nde meydana geldiği aktarıldı.Yetkililerin, ölenlerin büyük kısmının gençlerden oluştuğunu belirttiği ifade edildi.İzdiham nasıl yaşandıİlk bilgilere göre, kaleye giriş ve çıkışın tek bir noktadan yapılması nedeniyle yoğunluk oluştuğu ve kalabalık arasında arbede çıktığı aktarıldı.Bazı yerel kaynaklarda ise etkinliğin sosyal medyada duyurulduğu, kalabalığın hızla arttığı ve panik ortamının izdihamı tetiklediği öne sürüldü.Ayrıca, olay sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesinin de paniği artırmış olabileceği iddia edildi.Yaralılar hastanede, aramalar sürüyorKültür Bakanı Emmanuel Menard’ın, "Yaralılar gerekli tıbbi bakımı alıyor, ekipler kayıp kişileri arıyor" dediği aktarıldı.Yetkililerin, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirttiği ifade edildi.Olayın ardından kalenin ziyaretçilere kapatıldığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.Hükümetin ise yaptığı açıklamada derin üzüntü duyulduğunu ifade ettiği ve halktan sakin ve dikkatli olmaları istendiği aktarıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

