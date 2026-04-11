İsrail: Güney Kore lideri İsrail askerlerinin bir Filistinliyi çatıdan attığı videoyu alıntılayarak kınamayı hak etti
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi çatıdan attığı görüntüleri paylaşarak hesap sorulmasını istemesi, Tel Aviv... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T04:27+0300
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi çatıdan attığı görüntüleri paylaşarak hesap sorulmasını istemesi, Tel Aviv yönetiminin tepkisine yol açtı.
İsrail, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un, İsrail askerlerinin bir Filistinli çocuğu öldürdükten sonra çatıdan attığını gösteren görüntüleri paylaşmasına ve sorumluların yargılanması çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Lee’nin söz konusu paylaşımını ve değerlendirmelerinin 'kabul edilemez ve şiddetle kınanmayı hak ettiği' iddia edildi.
Açıklamada, paylaşılan görüntülerin 2024 yılına ait eski bir olaya dayandığı savunulurken, söz konusu hadisenin yaşandığı dönemde kapsamlı biçimde incelendiği iddia edildi. Ayrıca İsrail tarafı, olay sırasında askerlerin 'tehdit altında bulunduğunu' ileri sürdü.
İsrail, Lee’nin bu görüntüleri 'dezenformasyon kaynaklarından alıntılayarak yeniden gündeme taşıdığını' öne sürdü.