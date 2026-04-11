Hürmüz’de gemi trafiği hala düşük

Hürmüz Boğazı’nda, İran ile ABD arasındaki ateşkese rağmen gemi trafiği beklenen seviyeye ulaşamadı. 11.04.2026, Sputnik Türkiye

Verilere göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yalnızca 10 gemi geçiş yaptı. Savaş öncesinde günlük 120 ile 140 arasında olan gemi trafiği, mevcut durumda sembolik seviyelere geriledi.Lloyd’s List Intelligence verileri, 325’i tanker olmak üzere 600’den fazla geminin halen Basra Körfezi’nde mahsur kaldığını ortaya koyuyor. Ateşkesin ardından dün ilk yabancı petrol tankeri geçiş yaptı. Gabon bayraklı “MSG” adlı tanker, yaklaşık 7 bin ton Birleşik Arap Emirlikleri yakıtı taşıyarak Hindistan’a doğru yola çıktı. Halen 800 tankerin geçiş için beklediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/abd-heyeti-iran-ile-muzakere-icin-pakistanda-1104937470.html

