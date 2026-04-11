Bayern Münih tarih yazdı: 44 yıllık rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Bayern Münih, Bundesliga’da 105 gole ulaşarak kulübe ait 44 yıllık gol rekorunu geride bıraktı. Rekor, ligin bitimine 5 hafta kala geldi. 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T21:52+0300
Almanya Bundesliga’da liderliğini sürdüren Bayern Munich, tarihi bir başarıya imza attı. Bavyera ekibi, deplasmanda FC St. Pauli’yi 5-0 mağlup ederek sezonun 29. haftasında toplam gol sayısını 105’e çıkardı ve 44 yıllık rekoru kırdı.Karşılaşmada goller; Jamal Musiala, Leon Goretzka, Michael Olise, Nicolas Jackson ve Raphael Guerreiro’dan geldi.Bu sonuçla puanını 76’ya yükselten Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund’un 12 puan önünde liderliğini sürdürdü.44 yıl sonra rekor kırdıVincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, bu performansıyla 1971-1972 sezonunda yine kulübe ait olan 101 gollük Bundesliga rekorunu geride bıraktı. Böylece Alman devinin 44 yıl sonra yeni bir gol rekoruna imza attığı kaydedildi.
