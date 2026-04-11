Altında yeni yükseliş sinyali: Dev bankalar hedefi açıkladı

Sputnik Türkiye

Ortadoğu’daki savaşın etkisiyle dalgalanan altın piyasasında küresel devlerden dikkat çeken tahminler geldi. ANZ ve Goldman Sachs, kısa vadeli düşüşe rağmen... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-11T10:19+0300

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin etkisiyle sert dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları, son haftalarda gerileme eğilimine girdi. Şubat ayında başlayan Ortadoğu merkezli gerilimin ardından ons altın, 5 bin 500 dolar seviyesinin üzerinden yaklaşık yüzde 10 düşüş kaydetti.Bu düşüşte, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve güçlenen dolar etkili olurken, yatırımcıların bir kısmının nakit pozisyonlara yöneldiği gözlemlendi. Ancak finans devleri, bu geri çekilmenin kalıcı olmayabileceği görüşünde birleşiyor.Dev bankalardan iyimser tahminKüresel finans kuruluşları ANZ ve Goldman Sachs, altının orta ve uzun vadede yeniden yükseliş trendine girebileceğini öngördü.ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes, küresel ekonomide büyüme ve enflasyon dengesindeki bozulmanın merkez bankalarını yeniden faiz indirimi sürecine itebileceğini belirtti. Bu durumun altın fiyatlarını destekleyeceği vurgulandı.Banka, yıl sonu için ons altın tahminini 5 bin 800 dolar seviyesinde korurken, 2026 yılında merkez bankalarının yaklaşık 850 ton altın alımı gerçekleştirebileceğini öngördü.Goldman Sachs: Talep güçlü kalacakBenzer şekilde Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü talebine ve ABD Merkez Bankası (Fed)’in bu yıl toplam 50 baz puan faiz indirimi yapabileceği beklentisine dikkat çekti.Banka, ons altın için 5 bin 400 dolar seviyesindeki öngörüsünü sürdürürken, piyasanın temel dinamiklerinin altın lehine olduğunu ifade etti.Kısa vadede riskler sürüyorAnalistler, kısa vadede risklerin tamamen ortadan kalkmadığına da dikkat çekiyor. Goldman Sachs uzmanları Lina Thomas ve Daan Struyven, özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası aksaklıkların piyasalarda aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti.Bununla birlikte, çatışmaların uzaması halinde yatırımcıların Batı varlıklarından uzaklaşarak güvenli limanlara yönelmesinin, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıyabileceği ifade ediliyor.Dolar baskı altında, altın destek bulabilirABD’de açıklanan mart ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, dolar üzerinde baskı yarattı. Çekirdek enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşirken, dolar endeksinde sınırlı düşüş gözlendi.Analistler, Fed’in faiz artırımı konusunda isteksiz kalabileceğini, bu durumun da altın için pozitif bir zemin oluşturabileceğini değerlendiriyor. Ayrıca Nomura, dolar endeksinin yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 4 gerileyebileceğini öngörüyor.Uzmanlar aynı noktada: Altın yeniden yükselebilirTüm veriler ışığında piyasa uzmanları, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altın fiyatları için orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin güçlendiği görüşünde birleşiyor.Özellikle jeopolitik riskler, merkez bankası altın alımları ve faiz indirimi beklentileri, altının yeniden güvenli liman olarak öne çıkmasını sağlayan başlıca faktörler arasında yer alıyor.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

