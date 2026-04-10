Üsküdar Belediyesi soruşturması: 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü N.A.’nın da bulunduğu 9 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T19:16+0300
İstanbul’da Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü N.A.’nın da bulunduğu 9 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Ayrıca 10 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanması talep edilirken, 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 22’ye yükseldi.
