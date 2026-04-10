İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Üsküdar Belediyesi soruşturması: 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü N.A.'nın da bulunduğu 9 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
19:16 10.04.2026
© AA / Muhammed Enes YıldırımÜsküdar Belediyesi
Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü N.A.’nın da bulunduğu 9 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
İstanbul’da Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü N.A.’nın da bulunduğu 9 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Ayrıca 10 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanması talep edilirken, 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 22’ye yükseldi.
Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsat ve iskan operasyonu: 20 kişi gözaltı
7 Nisan, 08:06
