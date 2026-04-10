Tuvalet sonrası el yıkama oranları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa'da tuvalet sonrası el yıkama araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye listede ikinci sırada yer aldı. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/yeni-arastirma-ortaya-koydu-bagirsak-bakterileri-vucut-sinyallerini-okuyor-1103367294.html
13:56 10.04.2026
Avrupa'da tuvalet sonrası el yıkama araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye listede ikinci sırada yer aldı.
Avrupa ülkelerindeki hijyen alışkanlıklarına yönelik bir araştırma tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını ortaya koydu. Birçok Avrupa ülkesinde el yıkama oranları beklenenin altında çıkarken listenin ilk sırasında Bosna Hersek yer aldı. Türkiye ise listenin ikinci sırasına yerleşti.

Listenin ilk sırasında hangi ülke var? Türkiye listede kaçıncı sırada?

WIN/Gallup International tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre, Bosna Hersek yüzde 96 ile listenin zirvesine yerleşirken, Türkiye yüzde 94 ile ikinci sırada konumlandı. Türkiye’yi Romanya, Kosova, Portekiz ve Sırbistan gibi ülkeler takip etti.
Verilere göre bazı Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlıklarının düşük seviyelerde olduğu dikkat çekti. Özellikle Hollanda, yüzde 50 ile listenin son sırasında yer aldı. Araştırmada, ülkede yaşayanların yalnızca yarısının tuvalet sonrası ellerini sabun ve suyla yıkadığı belirtildi. İrlanda, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi ülkelerde de oranların yüzde 70-80 bandında kaldığı görüldü.
Tuvalet sonrası el yıkama oranları şöyle :
Bosna Hersek: %96
Türkiye: %94
Kosova: %85
Portekiz: %85
Romanya: %84
Sırbistan: %83
İsveç: %78
Almanya: %76
İngiltere: %75
İrlanda: %74
kolon kanseri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
SAĞLIK
Yeni araştırma ortaya koydu: Bağırsak bakterileri vücut sinyallerini 'okuyor'
9 Şubat, 13:04
