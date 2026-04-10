Staj ve doğum borçlanmasıyla erken emeklilik: Kimler nasıl yararlanabilir?

“Özellikle doğum yapan kadınlar için söylüyorum, çok fazla spekülasyon var. Staj ve doğum borçlanmasıyla ilgili bir sürü yüksek haberler var. Doğum borçlanması ile gün satın alabiliyorsunuz. Yani bir çocuk 720 güne sayılıyor. Bu da ilk SGK’lı olduğunuz tarihten sonra doğum yaparsanız geçerli. Ama daha önce doğum yapıp sonra SGK’lı olduysanız size bu hakkı vermiyor. E-devlet’te sağ tarafta üstte SGK tescil ve hizmet dökümünü açıyorsunuz, düz ekrana bakan en alta insin, barkodlu çıkaran en üste baksın. Burada bir gün de olsa prim yattığı güne bakıyoruz. Diyelim ki 1997’de staja başladınız. Staj sigortaları ve çıraklıklar biliyorsunuz ki başlangıç sayılmıyor. Sonra okulu bitirip işe başladınız. İşe başlamadan staj ile iş arasındaki sürede bir doğum yaptıysanız bunu borçlanabiliyorsunuz. Böylece başlangıcınızı geri çekebiliyorsunuz. Eğer sizin doğum borçlanmanız sigorta başlangıcınızı geri çekmediyse yargıya başvurup geri çekenleri emsal gösterebiliyorsunuz”