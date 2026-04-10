Staj ve doğum borçlanmasıyla erken emeklilik: Kimler nasıl yararlanabilir?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında bugün, staj ve doğum borçlanması arasındaki bağlantıyı anlattı. Peki staj ve doğum...
Sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğum yapan kadınlar, çocuk iki yaşını dolduruncaya kadar boşta geçen süreler için doğum borçlanması yaparak emekliliklerine saydırabiliyor. Öğrenciliğinde staj sigortası bulunan kadınlar da staj yaptıkları tarih ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarih arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yaparak sigorta başlangıcını öne çekebiliyor.
SON HABERLER
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, staj ve doğum borçlanması arasındaki bağlantıyı anlattı. Peki staj ve doğum borçlanması ile erken emeklilik nasıl mümkün?
Sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğum yapan kadınlar, çocuk iki yaşını dolduruncaya kadar boşta geçen süreler için doğum borçlanması yaparak emekliliklerine saydırabiliyor. Öğrenciliğinde staj sigortası bulunan kadınlar da staj yaptıkları tarih ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarih arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yaparak sigorta başlangıcını öne çekebiliyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, staj ve doğum borçlanması arasındaki ilişkiyi anlattı, erken emeklilik fırsatını değerlendirdi.
“Özellikle doğum yapan kadınlar için söylüyorum, çok fazla spekülasyon var. Staj ve doğum borçlanmasıyla ilgili bir sürü yüksek haberler var. Doğum borçlanması ile gün satın alabiliyorsunuz. Yani bir çocuk 720 güne sayılıyor. Bu da ilk SGK’lı olduğunuz tarihten sonra doğum yaparsanız geçerli. Ama daha önce doğum yapıp sonra SGK’lı olduysanız size bu hakkı vermiyor. E-devlet’te sağ tarafta üstte SGK tescil ve hizmet dökümünü açıyorsunuz, düz ekrana bakan en alta insin, barkodlu çıkaran en üste baksın. Burada bir gün de olsa prim yattığı güne bakıyoruz. Diyelim ki 1997’de staja başladınız. Staj sigortaları ve çıraklıklar biliyorsunuz ki başlangıç sayılmıyor. Sonra okulu bitirip işe başladınız. İşe başlamadan staj ile iş arasındaki sürede bir doğum yaptıysanız bunu borçlanabiliyorsunuz. Böylece başlangıcınızı geri çekebiliyorsunuz. Eğer sizin doğum borçlanmanız sigorta başlangıcınızı geri çekmediyse yargıya başvurup geri çekenleri emsal gösterebiliyorsunuz”