‘Ölümlü trafik kazalarında cezaların artması için kanunlar değişmeli’

“Kanunsuz suç ve ceza olmuyor. Trafikte yaralamalı bir kaza varsa ‘taksirle yaralama’ olarak geçiyor. Bu suç şikayet tabi olduğu için kaza anında öncelikle polisler tarafından ‘ölümlü- yaralamalı trafik kaza tutanağı’ tutuluyor. Sonra polisler iki tarafın ifadesini alıyor. Taraflar birbirinden şikayetçi olduysa kusur hesaplaması yapılıyor. Dosya savcılığa gidiyor ve bilirkişi raporunda kusur oranları belirleniyor. Kamera kayıtları, tanık ifadeleri toplandıktan sonra atanan bilirkişi keşif yapıyor. ‘Taksirle öldürme’ suçuna geldiğimizde ise bu şikayete bağlı bir suç değil. Bu cezaların az olarak nitelendirilmesinin sebebi kanunda suçun karşılığının bu şekilde yer alması. Bizler uygulayıcıyız. Yani yargılamalar sonucunda verilen cezalar hiçbir vatandaşın yüreğine su serpmeyecektir. Türk Ceza Kanunu’ndaki cezalar artarsa uygulayıcılar da daha yüksek ceza verebilir.”