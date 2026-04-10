‘Ölümlü trafik kazalarında cezaların artması için kanunlar değişmeli’
Okan Aslan'la Gün Ortası'na konuk olan avukat Derya Deniz Dalgın, ölümlü trafik kazalarında çıkan ve cezalar az bulunduğu için eleştirilen kararlarla ilgili... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T15:03+0300
Avukat Derya Deniz Dalgın, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası'nın konuğu oldu. Avukat Dalgın, trafik kazaları sonucu açılan ceza davalarında çıkan kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Okan Aslan
Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan avukat Derya Deniz Dalgın, ölümlü trafik kazalarında çıkan ve cezalar az bulunduğu için eleştirilen kararlarla ilgili konuştu. Cezaların artması için kanunların değişmesi gerektiğini belirten Dalgın, “Caydırıcılık açısından kanunların değişmesi lazım. Hiçbir ceza o vicdanları rahatlatmayacaktır” diye konuştu.
Avukat Derya Deniz Dalgın, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu oldu. Avukat Dalgın, trafik kazaları sonucu açılan ceza davalarında çıkan kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
‘Cezalar artarsa uygulayıcılar daha yüksek cezalar verebilir’
Avukat Dalgın, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında verilen cezaların az olduğuna yönelik eleştirilerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kanunsuz suç ve ceza olmuyor. Trafikte yaralamalı bir kaza varsa ‘taksirle yaralama’ olarak geçiyor. Bu suç şikayet tabi olduğu için kaza anında öncelikle polisler tarafından ‘ölümlü- yaralamalı trafik kaza tutanağı’ tutuluyor. Sonra polisler iki tarafın ifadesini alıyor. Taraflar birbirinden şikayetçi olduysa kusur hesaplaması yapılıyor. Dosya savcılığa gidiyor ve bilirkişi raporunda kusur oranları belirleniyor. Kamera kayıtları, tanık ifadeleri toplandıktan sonra atanan bilirkişi keşif yapıyor. ‘Taksirle öldürme’ suçuna geldiğimizde ise bu şikayete bağlı bir suç değil. Bu cezaların az olarak nitelendirilmesinin sebebi kanunda suçun karşılığının bu şekilde yer alması. Bizler uygulayıcıyız. Yani yargılamalar sonucunda verilen cezalar hiçbir vatandaşın yüreğine su serpmeyecektir. Türk Ceza Kanunu’ndaki cezalar artarsa uygulayıcılar da daha yüksek ceza verebilir.”
‘Kanunlar böyleyken hiçbir ceza vicdanları rahatlatmayacak’
Bazı trafik kazalarında ceza sınırı daha yüksek olan “olası kast” maddesinden, bazılarında ise “taksir”den ceza verilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Dalgın, “Hukuki nitelendirme hakimin takdirinde. İki suç arasında ceza farkı var. Caydırıcılık açısından kanunların değişmesi lazım. Hiçbir ceza o vicdanları rahatlatmayacaktır” diye konuştu.