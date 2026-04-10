Mehmet Perinçek: İran’ın başarısının anahtarı ABD’den bağımsız silahlanma

“Trump ne yaptıysa ne ettiyse de başarılı olamadı. ‘Rejimi değiştireceğim’ dedi, olmadı. ‘Silah göndereceğiz’ dedi, olmadı. ‘Boğaz'ı şöyle kapattılar, Boğaz'ı şöyle açarız’ dedi, olmadı. ‘Gümrük vergileri uygularız’ dedi, sonuç alamadı. Şimdi bu dünya hakimiyetini korumak isteyen bir gücü çileden çıkartan gelişmeler ve bu gelişmeler dünya hakimiyetini hala sürdürmek niyetinde olan bir gücü de zorbalığa, kanun tanımamazlığa, en ufak bir değere, ahlaka veya hiçbir insanın veya ülkenin görüşüne değer vermeyen bir noktaya getiriyor. ABD öyle bir noktaya geldi ki gerek ekonomisiyle, gerek askeri gücüyle, gerek siyasal etkisiyle artık açık zorbalık dışında bir egemenlik kurma fırsatı kalmamış durumda.

Yani işler artık Turuncu devrimlerle yürümüyor. Hatta normal savaşlarla da yürümüyor. O ‘medeniyeti yıkarız’ açıklamasına bakın. İstediğiniz kadar liderlerini öldürün, yapılarını yıkın, o medeniyeti tabii yıkamazsınız ama orada başka bir şey var. Yani Trump bunları boşuna söylemiyor. Dehşet yaratmaya çalışıyor, korku yaratma çalışıyor. Trump’ın yapmak istediği şey açık bir zorbalıkla karşı tarafı sindirmek ve teslim almak. Fakat o yine olmadı. Yani her şeyi denedi, olmadı. Bütün kozlarını oynadı. İlk başlarda normal tehdit etti, olmadı. Sonra silah kullandı, olmadı. Çocukları katletti, olmadı. Altyapı tesislerini vurdu, olmadı. O da olmadı, bu da olmadı. Şimdi bilmem neyi silahlandırdı, yine olmadı. Artık tehdidin dozajını arttırdı. Direkt mafya yöntemiyle bu işi çözebileceğini zannetti. Fakat yine beceremedi. Yine İran teslim olmayınca artık ya o atom bombasını atacaksınız ya da vazgeçeceksiniz. Yani o atom bombasını atmak konusu da kolay değil. Çünkü muhtemelen bu işin Rusya’sı da var, Çin'i de var, Pakistan'ı da var. Tek atom bombası sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri değil. Amerika'nın içinde farklı güçler var. Avrupa yine bu konuda Trump'ı yalnız bıraktı. ABD en büyük kozunu oynadı, İran yine teslim olmadı. O da olmayınca artık ya o bombayı atarsınız, atamıyorsanız da Trump'ın bugün yaptığını yaparsınız; yani on maddeyi, İran'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalırsınız. Ama tabii bu süreçte de git geller olacağı kesin. ABD yine arkadan dolanıp başka hamlelerle şunlarla bunlarla yine Orta Doğu'da, dünyanın başka bölgelerinde yine hamleler yapmaya çalışacaktır. Atlantik sistemi aslında bitmek üzere ama bunu emperyalizm iddiasının sonu olarak da görebiliriz.”