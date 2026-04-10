'Lübnan yoksa ateşkes de yok'

“İran, Galibaf’ın liderliğinde Pakistan’a gidebilir. İran müzakerelere çok kez katıldı. Galibaf’ın liderliğindeki heyet, önceki heyetler gibi uranyum zenginleştirmenin oranını konuşmayacak. 10 maddelik temel metin üzerinde müzakere edilecekse heyet orada olacak. İran içindeki çeşitli fraksiyonların bunun dışında hiçbir şeye razı olmaması yönündeki talepleri görüyoruz. 10 maddenin olduğu gibi dayatılması demek ABD’nin teslim bayrağını çekmesi demek. Amerika bu müzakere sürecini, bir toparlanma fırsatı olarak görecektir. Bu insanların bir vefalarının olmadığını, uluslararası anlaşmalara riayet etmediklerini biliyoruz. Ayetullah Hamaney müzakerelerden bahsederken ‘Amerikalılar hilekardır. Onlardan çok kesin garantiler almadıkça herhangi bir anlaşmaya varmanın faydası yoktur’ diyordu. Bunu da tecrübelerine dayanarak söylediğini söylemişti. Rusya mevzusu...Almanya ‘Anlaşmaları zaman kazanmak, Rusya’yı oyalamak için yaptık’ demişti. Bu Amerika için de geçerli. 2015 sürecindeki anlaşma sürecini olduğu gibi biliyoruz. Süreç böyle ilerliyor sonra ‘Ben çekildim’ diyorlar. Bunlar, bu insanların uluslararası anlaşmalara riayet etmek konusundaki bozuk sicilinin örneği. Temel problem ABD’nin ordusu olan siyonist rejimin bölgedeki varlığının korunması. Siyonist rejim Birleşmiş Milletler’in içinde ancak onların hiçbir kararını kabul etmiyor. 1948’den bu yana Araplarla yapılan hangi anlaşmaya riayet ettiler? Siyonist rejim, hangi müzakerenin neticesinde BM’nin hangi talebini yerine getirdi? Bugün temel problem siyonist rejimin bölgeden askeri ve siyasi varlığını çekmesi. İran, bütün siyonistlerin öldürülmesini istemiyor. Bunu isteseler sığınakları bombalarlar. 12 Gün Savaşı’nda Hamaney, İslam Cumhuriyeti Ordusu’na gönderdiği metinde ‘Biz düşmanın yaptığını yapmayacağız. Sivilleri vurmayın’ demişti. İran’ın temel amacı oradaki tüm yerleşimcileri katletmek olsaydı bunu yapabilecek imkanları vardı. Ancak böyle bir algıları yok. Bu meselenin çözümü 10 maddenin görüşülmesi değil. Bu ancak bir ara mesafe olabilir. Ancak yine de bu süreç savaşan unsurlar için önemlidir. Bu, Hizbullah için de Yemen’deki Ensarullah hareketi için de Hamas için de önemli bir aşama. Ancak süreç, meselenin çözüldüğü anlamına gelen bir noktada değil.”