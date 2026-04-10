İBB davasında 19. gün geride kaldı: O savunma herkesin ağzını açık bıraktı
yeri ve zamanı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu gazeteci Muratcan Altuntoprak oldu. Altuntoprak, 19 günü geride bırakılan İBB davasının son duruşmasında yaşananları aktardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran davada 19. gün geride kaldı. Mahkeme salonunda yaşananlar, davanın yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasi boyutunu da yeniden gözler önüne serdi. Gazeteci Muratcan Altuntoprak, son duruşmada yaşananları Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’a anlattı.
Duruşmalarda geçtiğimiz haftalardaki tansiyonun azaldığını belirten Altuntoprak, davanın siyasi olduğunu ifade edenlerin argümanlarının duruşma sırasında yaşananlar neticesinde kuvvetlendiğini söyledi.
Altuntoprak, şöyle aktardı:
“Gerginlik ve tansiyonun düştüğünü söyleyebiliriz. Savcının direkt İmamoğlu ile diyaloğa girmesinin ve İmamoğlu’nun yanıt vermesiyle hakkında yeni bir soruşturma başlatılmış ve savcı İmamoğlu’na ‘Siz haddinizi bilmezseniz biz bildiririz’ ifadelerini kullanmıştı. Bu dava siyasidir diyen bir kesim var, CHP ve Ekrem İmamoğlu bunu savunuyor. Savcı had bildirmekten söz edince de bu argüman otomatik olarak kuvvetleniyor. Hukukçular da soruyor, savcı neyle had bildirecek? Bu aslında bu haftanın en çarpıcı ve dikkat çekici kısımlarından biriydi. İmamoğlu, ‘Savcının hararetini anlıyorum. Çünkü bu iddianame artık bir terfinameye dönüşmüştür’ dedi.”
‘Size rüşvet verdim desem kendinizi nasıl ispatlayacaksınız?’
“Melih Gerçek İsttelkom AŞ'nin genel müdürü, İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinden biri, teknik bir birim. Melih Gerçek etkin pişmanlıktan yararlanan bir ismin iddiaları üzerinden tutuklanan biriydi. Yiğit Gökçen Koçoğlu da Melih Gerçek'in avukatı. Yiğit Gökçen Koçoğlu, HTS kayıtları üzerinden bir dosya yapıldığını söyledi. Bugüne kadarki birçok yargılamada da bu verilen kararların bozulduğunu, HTS kayıtları üzerinden delillendirme yapılamayacağını söyledi. Devamında da bir betimleme yaptı. Dedi ki, “Sayın hakim, sayın heyet, ben sizi şu davadan tanıyorum. Ben sizi şu mahkemeden tanıyorum, ben sizi daha önce başka bir dosyadan tanıyorum. Benim o dosyada müvekkilim vardı. Ben size rüşvet verdiğimi iddia etsem ne lazım? Bir para ve çanta lazım.” Ve bir anda yanındaki koltuktan bir çanta çıkardı. Çantayı masanın üstüne koydu. “Çanta burada” dedi, fermuarını açtı. “İçinde 500 bin Türk lirası para var” dedi ve 500 bin lirayı balyalar halinde çıkardı. “Para da burada, şimdi biz sizinle bugün sıfır metreden HTS'ye bant kaydı verdik ve ben size rüşvet verdiğimi iddia etsem, daha önceki dosyalarda tahliye kararlarını size rüşvet vererek aldırdığımı söylesem, kendinizi nasıl ispatlayacaksınız” dedi. Ve o sırada ekrana bir görsel yansıtıldı avukat tarafından. Yansıtılan görselde bir banka dekontu vardı. “Ben size rüşvet verdiğimi iddia ediyorum. İki sene sonra çıkıp desem ki, ben buradaki tahliyeler karşılığında, ben 40. Ağır Ceza heyetine 500 bin lira rüşvet verdim desem, kendinizi nasıl ispatlayacaksınız” dedi. İddianamenin işte tam olarak bunun üzerine kurulu olduğunu söyledi. “Bir kişi bir iddia ortaya koyuyor, rüşvet verdim diyor. Siz o kişinin sadece HTS kaydını alıyorsunuz, beyanını esas alıyorsunuz ve o kişileri tutukluyorsunuz” dedi. İşte bu sırada hem sanıkların, hem gazetecilerin, hem de izleyicilerin bir anda ağzı açık kaldı.”
‘Daha fazla tahliye gelmesi bekleniyor’
“18 tahliye var. İçlerinde çarpıcı isimler de var. Daha çok tahliye gelecektir diye bekliyoruz. Avukatların da beklentisi bir an önce tutukluluk değerlendirmesinin ardından tahliyelerin gelmesi. Hakim, mayıs sonuna kadar devam etmeyi beklediklerini söyledi. Bu nedenle 30 Nisan’dan sonra mayıs ayında da bir tutukluluk değerlendirmesinin daha yapılmasını bekliyoruz”