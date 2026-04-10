İBB davasında 19. gün geride kaldı: O savunma herkesin ağzını açık bıraktı

“Melih Gerçek İsttelkom AŞ'nin genel müdürü, İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinden biri, teknik bir birim. Melih Gerçek etkin pişmanlıktan yararlanan bir ismin iddiaları üzerinden tutuklanan biriydi. Yiğit Gökçen Koçoğlu da Melih Gerçek'in avukatı. Yiğit Gökçen Koçoğlu, HTS kayıtları üzerinden bir dosya yapıldığını söyledi. Bugüne kadarki birçok yargılamada da bu verilen kararların bozulduğunu, HTS kayıtları üzerinden delillendirme yapılamayacağını söyledi. Devamında da bir betimleme yaptı. Dedi ki, “Sayın hakim, sayın heyet, ben sizi şu davadan tanıyorum. Ben sizi şu mahkemeden tanıyorum, ben sizi daha önce başka bir dosyadan tanıyorum. Benim o dosyada müvekkilim vardı. Ben size rüşvet verdiğimi iddia etsem ne lazım? Bir para ve çanta lazım.” Ve bir anda yanındaki koltuktan bir çanta çıkardı. Çantayı masanın üstüne koydu. “Çanta burada” dedi, fermuarını açtı. “İçinde 500 bin Türk lirası para var” dedi ve 500 bin lirayı balyalar halinde çıkardı. “Para da burada, şimdi biz sizinle bugün sıfır metreden HTS'ye bant kaydı verdik ve ben size rüşvet verdiğimi iddia etsem, daha önceki dosyalarda tahliye kararlarını size rüşvet vererek aldırdığımı söylesem, kendinizi nasıl ispatlayacaksınız” dedi. Ve o sırada ekrana bir görsel yansıtıldı avukat tarafından. Yansıtılan görselde bir banka dekontu vardı. “Ben size rüşvet verdiğimi iddia ediyorum. İki sene sonra çıkıp desem ki, ben buradaki tahliyeler karşılığında, ben 40. Ağır Ceza heyetine 500 bin lira rüşvet verdim desem, kendinizi nasıl ispatlayacaksınız” dedi. İddianamenin işte tam olarak bunun üzerine kurulu olduğunu söyledi. “Bir kişi bir iddia ortaya koyuyor, rüşvet verdim diyor. Siz o kişinin sadece HTS kaydını alıyorsunuz, beyanını esas alıyorsunuz ve o kişileri tutukluyorsunuz” dedi. İşte bu sırada hem sanıkların, hem gazetecilerin, hem de izleyicilerin bir anda ağzı açık kaldı.”