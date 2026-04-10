Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/haftanin-hakemleri-belli-oldu-trendyol-super-ligin-29-haftasinda-kimler-duduk-calacak-1104916078.html
Haftanın hakemleri belli oldu: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kimler düdük çalacak?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T12:14+0300
spor
i̇stanbul
trendyol süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
antalya
ali şansalan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100512573_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f371f1f1924e234b331ccfea61425d1c.jpg
i̇stanbul
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100512573_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7acffea198805870ecc714c1f7ccd43e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:14 10.04.2026
© AAHakem
Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
© AA
Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın hakemleri kim?

Bu hafta hangi hakemler düdük çalacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

Yarın:

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Şansalan
17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

12 Nisan Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu
17.00 Göztepe-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

13 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Ozan Ergün
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
SPOR
12:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала