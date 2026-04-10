https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/ali-cagatay-turkiye-yakinda-yumurta-ve-pirinc-ithal-ederse-sasirmayin-1104913925.html
Ali Çağatay: Türkiye, yakında yumurta ve pirinç ithal ederse şaşırmayın
Ali Çağatay: Türkiye, yakında yumurta ve pirinç ithal ederse şaşırmayın
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Türkiye’de hayvancılıktaki gerileme ve üretim yetersizliği nedeniyle gıda ithalatının... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T11:00+0300
2026-04-10T11:00+0300
2026-04-10T11:00+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
türkiye
ithalat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_251a8cb1cfb9129e76ab1b99dafa2db0.jpg
Çağatay, Türkiye'de gıda üretimi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunları değerlendirerek, son dönemde artan ithalatın arka planına ve bu sürecin olası etkilerine değindi.Çağatay, üretimdeki daralma ve arz sorunlarının temel ürünlerde dışa bağımlılığı daha da büyütebileceğini söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_3a566706395f9b37b784b69a9b4e7917.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, ithalat
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, ithalat
Ali Çağatay: Türkiye, yakında yumurta ve pirinç ithal ederse şaşırmayın
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Türkiye’de hayvancılıktaki gerileme ve üretim yetersizliği nedeniyle gıda ithalatının arttığını belirterek, tereyağı ithalatının arkasındaki sebepleri değerlendirdi
Çağatay, Türkiye’de gıda üretimi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunları değerlendirerek, son dönemde artan ithalatın arka planına ve bu sürecin olası etkilerine değindi.
Çağatay, üretimdeki daralma ve arz sorunlarının temel ürünlerde dışa bağımlılığı daha da büyütebileceğini söyledi:
''Türkiye önümüzdeki günlerde hemen hemen her şeyi ithal edecek. Türkiye nohut ithal ediyor, mercimek ithal ediyor, fasulye ithal ediyor, ay çekirdeği ithal ediyor, soya ithal ediyor, kolza ithal ediyor, palm yağı ithal ediyor, her şeyi ithal ediyor. Türkiye, yakında yumurta ve pirinç ithal ederse şaşırmayın. Şimdi yumurta ve pirince giden yoldayız.''
Çağatay, Türkiye’nin İtalya’dan tereyağı ithal etmesini değerlendirirken, süreci büyükbaş hayvancılıkla ilişkilendirerek şöyle konuştu:
''Türkiye İtalya'dan tereyağı ithal etti. Niye ithal ediyoruz? Çünkü Türkiye'de inek yok, manda yok. Çünkü inekler metan gazı çıkarıyor. İnek beslemeyin diyorlar. Niye? Metan gazı çıkarıyor, sera gazını arttırıyor. İneklerin sera gazına etkisi diğer tüm bileşenler arasında yüzde 5. Dolayısıyla yüzde 5 için ineklere katlanamaz mıyız? Katlanabiliriz. Ama size diyorlar ki inek beslemeyin. İnek besleyemeyince de ne oluyor? Tereyağı ithal etmek zorunda kalıyorsunuz.''
‘Büyükbaş hayvan varlığımız azalmamış olsaydı bugün tereyağı ithal etmezdik’
Çağatay, tereyağı ithalatının arkasında, krema krizi, hayvancılıktaki gerileme ve üretim yetersizliği olduğunu belirterek, bu sürecin ileride yumurta ve pirinç gibi temel ürünlerde de ithalatın olabileceğini söyledi:
''İthal eden şirketi de bilmiyoruz. Bu da ayrı bir konu tabii. Sanayicinin ithalat talebini geri çeviren kurum ithal ürünü doğrudan tüketiciye sunacak. İthal ürünün arkasında da bir krema krizi yatıyor. Pastalarda kullanılan krema sıkıntısı baş gösterdiği için dediler ki bunu ithal etmemiz lazım. Eğer büyükbaş hayvan varlığımız azalmamış olsaydı bugün tereyağı ithal etmezdik. İnekler metan gazı çıkarıyor gibi safsataların peşinden gitmemiş olsaydık ithal etmezdik. Türkiye'de manda yoğurdu bulamıyorsunuz. Silivri'den İstanbul'a kadar geldim manda yoğurdu bulamadım. Yakında yumurta ve pirinç ithal etmeye başlayacağız. Bunu göreceğiz.''