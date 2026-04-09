‘Trump destekçileri dahi azlini isteyecek noktaya geldi’

“Türkiye, Japonya, Güney Kore her gün Hürmüz’den gemi geçiriyor. Trump ve Netanyahu yüzünden oradan geçecek gemilerden para alınmasının kabul edilmesi mümkün değil. Trump, buradan para kazanmayı düşünüyor. Geçişten para alma gündemi Süveyş ve Panama’da var. Ancak bir milyon falan değil bu rakamlar. İşin bir de Çin boyutu var. Amerikan medyasında Çin’in de İran’a baskısı olmuş olacağı iddiaları yer aldı. Bu Çin tarafından reddedilmedi ve muhtemelen doğru. Bu savaşı kimin kazandığını kimin kaybettiğini ölçmek kolay değil. Füzelerde, geçişlerde vs muğlaklık var. Trump, iki ayrı 10 madde varmış gibi açıklamalar yapılıyor. Üzerine müzakerelerin bina edileceği 10 maddenin farklılaştığı gibi bir durum var. İki taraf da büyük kaybetti. Bu savaşın kazananı kısmen İsrail olabilir. İsrail dahi yalnızlaştı ve çirkinleşti. Amerikan kamuoyunu kaybetti. İsrail somut bazı kazanımlar elde etti. İran’ı askeri olarak zayıflattı. Ancak İran’ın devrilmeyeceğini de gördü. İran’ın yenilmemiş, devrilmemiş olması bir zafer. Ancak çoğu şeyi de kaybettiler. Bundan bir yıl önce İran’ı yöneten yüz insandan sekseni yok. Onlarca milyar dolarlık ekonomik bir kayıp da yaşadılar. Füze sistemlerinin yarısı ve belki yarısından fazlası yok oldu. Füzeler telafi edilebilir elbette. Füzeler rejimin tek koruması durumunda. Füzeler de olmazsa İran kendisini ne ile koruyacak? İsrail’in kendi ikmal uçakları var ancak sınırlı. Büyük operasyonları ABD’siz yapamayabilirler. Amerikan başkanları ‘Benim onayım olmadan bir operasyon yaparsan seni korumam’ diyebilir. Belki de bu sürece şu an gidiyoruz.”